Carlos Baleba a Man United Transfer New como reclamo de discusión de £ 112 millones realizado

Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre el futuro de Carlos Baleba

Brighton -Midfielder Carlos Baleba (Imagen: Getty Images)

El Manchester United podría estar dispuesto a gastar un récord de £ 112 millones en Carlos Baleba este verano, se afirmó. El lado de Ruben Amorim permanece en el mercado para un nuevo mediocampista y el hombre de Brighton se ha convertido en su objetivo principal para esa posición.

Los informes afirmaron la semana pasada que United contactó a Brighton a través de Intermediairs para explorar un posible movimiento para Baleba. Se supone que los Rojos son para los diversos Voorags y el interés se construye en el ex hombre de Lille, que se queda durante tres años en su contrato en el estadio AMEX.

Mientras tanto, Brighton no quiere venderlo hasta al menos el próximo verano. Las gaviotas firmaron a Baleba por £ 27 millones más complementos en agosto de 2023 y desde entonces ha conquistado el Stormender de la Premier League.

Aunque un movimiento para Baleba puede ser difícil de detener, a menos que United salvaguarda una serie de ventas lucrativas, una actualización del periodista de Foot Mercato, Nabil Djellit, ha sugerido que los Rojos pueden llegar a un acuerdo.

Djellit dijo que el récord de la mayor transferencia en la historia para un jugador africano, que Nicolas Pepe aún está en llevado a cabo después de su traslado de £ 72 millones al Arsenal desde Lille en agosto de 2019, será roto por Baleba.

Se ha agregado que «están hablando de un paquete de £ 112 millones detrás de escena».

Si United Baleba firma una suma de transferencia de nueve dígitos, él sería su transferencia más costosa, haciendo que el exitoso exitoso £ 89.3 millones de Paul Pogba se mudó de la Juventus en agosto de 2016.

Mirando cómo el movimiento de Baleba se ubicaría en el mayor negocio de la Premier League, arrojaría el tercer lugar detrás de Moises Caicedo y Florian Wirtz. Caicto dejó a Brighton para firmar al Chelsea en una reubicación de £ 115 millones hace dos años, mientras que Wirtz llegó a Liverpool en junio desde Bayer Leverkusen por £ 116 millones.

Mientras tanto, el entrenador en jefe de Brighton, Fabian Hurzeler, insinuó que no está preocupado por la especulación sobre el futuro de Baleba. Hablando en el podcast ‘Monday Night Club’ por la BBC, el jefe de Brighton dijo: «No hay posibilidad. No siento miedo. No tengo miedo de nada que podamos hacer, la mejor versión que podemos ser todos los días, como podemos hacer. No podemos influir en todas las otras cosas, por lo que realmente tenemos que centrarnos en nosotros mismos.

«Ciertamente no podemos gastar el dinero como los grandes equipos, pero uno de nuestros mayores valores es la unión. Y si permanecen juntos, si tratamos de superar nuestros límites y aumentar los límites, estoy seguro de que podemos competir con los grandes equipos».

En otra parte, Paul Barber, director ejecutivo de Brighton, habló sobre el futuro de Baleba en un foro de fanáticos de pretemporada el miércoles pasado. Según lo citado por la BBC, dijo: «Siempre habrá interés en nuestros jugadores.

«Manchester United no ha tenido contacto conmigo. La especulación es especulación.

«Carlos es un talento fantástico. Esperamos que esté aquí durante años, pero el tema de la dinámica del mundo del fútbol, que no siempre es predecible».