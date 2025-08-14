Carlos Baleba a Man United Transfer más mientras Brighton Clever Moises Caicedo se implementa

Las últimas noticias más recientes de Manchester United Transfer, mientras que Ruben Amorim se está preparando para la nueva temporada de la Premier League.

Carlos Baleba recibió la propina para mudarse a Old Trafford este verano. (Imagen: Foto de Steve Bardens/Getty Images)

Manchester United parece haber alcanzado un punto muerto en la carrera para firmar a Carlos Baleba. Este verano, el centrocampista de Brighton está fuertemente conectado a un traslado a Old Trafford, pero las gaviotas parecen decididas a mantener su posesión apreciada.

Baleba, cuyo contrato en el estadio AMEX expiró en junio de 2028, estuvo en la Premier League 34 veces la temporada pasada. Jugó un papel clave en el lado de Fabian Hurzeler y ayudó a Brighton a disfrutar de impresionantes victorias sobre el Manchester City, el Chelsea y el último campeón Liverpool.

El rendimiento del internacional de Camerún no fue bajo el radar y, según los informes, atrajo el interés de toda Europa. Entonces, con eso dicho, Las noticias de la tarde de Manchester ha completado todo lo que necesita saber sobre Baleba y su futuro;

Brighton implementa ‘Caicedo Tactic’

Según Fabrizio Romano en su canal de YouTube, Brighton ha utilizado las mismas tácticas de negociación que solían cargar Moises Caicedo, al Chelsea, a United. El periodista dijo: «Para Carlos Baleba, los contactos aún están en curso.

«Este es un trato difícil para el Manchester United, no solo financieramente, sino también en términos de estrategia.

«Lo que es importante mencionar es que el Manchester United todavía está allí, todavía en contacto con los agentes, que todavía están trabajando en un acuerdo. Quieren entender cuán alto es el Muro de Brighton, pero todavía están trabajando en Carlos Baleba».

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Romano agregó: «No se rinden. ¿Difícil? Sí. ¿Muy difícil? Por supuesto. Pero todavía hay unidos.

«El jugador no cierra las puertas en absoluto. Las condiciones personales no son un problema, el fútbol europeo para Baleba no es un problema. Irá a United de inmediato y puedo garantizar eso. Pero el club a club, todavía estamos lejos de una solución …»

Man Utd tiene un plan de respaldo de Baleba

Según The Independent, United Adam ha identificado a Wharton como una alternativa a Baleba. El informe afirma que el club está tratando de firmar al centrocampista de Crystal Palace si no puede firmar las Brightonaas.

Se dice que United es largo admiradores del dúo. Las afirmaciones independientes de que Wharton podría costar aún más este verano, con Steve Parish, que no estaba dispuesta a hacer negocios, dado que las Águilas Marc Guehi y Ebeeechi Eze aún podrían perder.

Hurzeler en la actitud de Brighton

Hurzeler ha insistido en que no está preocupado por perder jugadores importantes en otros clubes. El gerente de Brighton dijo a principios de esta semana en el Monday Night Club -Podcast: «No hay posibilidad. No siento miedo.

«No tengo miedo de nada, porque lo único que podemos hacer es la mejor versión que podemos ser todos los días, como trabajar tan duro como podamos. Todas las demás cosas no podemos influir, por lo que realmente tenemos que concentrarnos en nosotros mismos.

«Ciertamente no podemos gastar el dinero como los grandes equipos, pero uno de nuestros mayores valores es la solidaridad. Y si permanecen juntos, si tratamos de superar nuestros límites y elevar los límites, estoy seguro de que podemos competir con los grandes equipos».

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Foto de Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

El dueño de Brighton quiere que Baleba se quede

Paul Barber habló con los seguidores en un foro de fanáticos de pretemporada y comentó sobre el futuro de Baleba. Según lo citado por la BBC la semana pasada, el director ejecutivo de Brighton dijo: «Siempre habrá interés en nuestros jugadores.

«Manchester United no ha tenido contacto conmigo. La especulación es especulación. Carlos es un talento fantástico.

«Y esperamos que esté aquí durante años, pero eso está sujeto a la dinámica del mundo del fútbol, que no siempre es predecible».

