Carlos Baleba a Man United Transfer más como Ruben Amorim Admiration explicó

Manchester United Transfer News, mientras que Carlos Baleba todavía se está asociando con un traslado a Old Trafford después de una intensa especulación en el verano

Carlos Baleba todavía está en el radar de transferencia del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Según los informes, el interés a largo plazo del Manchester United en el mediocampista de Brighton & Hove Albion Carlos Baleba se establece en 2026, con Ruben Amorim como un gran admirador de él.

United Wilde Baleba firmó en el mercado de transferencias de verano, pero no pudo cerrar un acuerdo debido al alto precio de Brighton. Se cree que los leones marinos tienen comparables a lo que recibieron para Moises Caicedo en 2023, que fue de alrededor de £ 115 millones.

Amorim aterrizó al no mejorar su centro del campo mientras la ventana cerró con la arquera Senne Lammens como la única llegada. Sin embargo, el interés no se ha enfriado y no se excluye un movimiento en enero.

Baleba ha sufrido un comienzo de temporada difícil para Brighton y fue reemplazado contra Tottenham durante el descanso del sábado. Después del juego, Fabian Hurzeler discutió el interés de United y su impacto en él.

«Todos tienen que entender con Carlos, es un jugador muy joven», dijo. «No es una máquina. Necesita ayuda de nosotros. Intentó todo hoy; solo tenía 45 minutos en su cuerpo, y es algo que tenemos que aceptar».

Agregó: «Ciertamente, cuando un niño lee que hay interés en el Manchester United con una gran selección, puede afectarlo profundamente. Incluso si no dice». Me influye, quizás en lo profundo de él, hay algo que lo influye.

Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion estaba conectado a un movimiento de verano al Manchester United (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

«También es parte del desarrollo, comprender cuándo juegas bien y vienes un gran club, seguir empujando y permanecer humilde, permanecer en Brighton y dar el siguiente paso como equipo.

«Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando con él y es por eso que no puedo darle una respuesta clara si realmente lo afectó o no».

Según Fabrizio Romano, United ahora es la intención en Baleba y el aprecio de Amorim por el internacional de Camerún puede ser la clave en cualquier movimiento. «La última versión de Baleba para Brighton a Tottenham fue realmente mala», dijo Romano en su YouTube.

«No estaba al nivel de un jugador como Baleba. Después del juego, Fabian Hurzeler fue muy honesto y el honor para él porque a veces los gerentes no dicen nada y van más allá. Ese es probablemente el caso porque Baleba quería mudarse a Man United y le gustaría moverse.

«Siempre ha sido muy respetuoso con Brighton y nunca ha forzado la mudanza. El problema era solo sobre Brighton y Man United. Brighton nunca quiso negociar el precio y siempre quisieron mantener al jugador.

«Pueden considerar dejarlo ir en 2026, pero antes del verano de 2025 siempre fue un no de Brighton y su presidente. Esa situación probablemente afectó al jugador.

«Durante la ventana de transferencia y luego United Baleba vigilará de cerca porque es apreciado por la gerencia, el reclutamiento y muy apreciado por Ruben Amorim».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.