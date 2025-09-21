Carlos Baleba a Man United Transfer más – Brighton Enviar mensaje como aparecen £ 115 millones

La noticia más reciente sobre la transferencia del Manchester United si el centrocampista de Brighton y Hove Albion continúa vinculado a un traslado a Old Trafford.

Carlos Baleba continúa conectando a un traslado al Manchester United antes de la ventana de transferencia de enero. (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Manchester United permanece debido a un interés en Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba antes de la ventana de transferencia de enero.

United se acercó a las gaviotas en el verano, pero se le dijo que sería un trato costoso con Brighton buscando una tarifa que recibieron para Moises Caicedo, quien llegó al Chelsea en 2023 por una compensación que podría alcanzar £ 115 millones.

La apreciación de Brighton en el verano significó que United se escapó. Sin embargo, dados sus problemas en lo que va de la temporada en el centro del campo, es un acuerdo que pueden visitar en el futuro.

Baleba continúa su recuperación de una lesión en la rodilla que sufrió en el verano. La lesión influyó en sus preparativos para la temporada y ha influido en su tiempo de juego en lo que va de la temporada.

Aquí hay un vistazo a la última de un posible movimiento a Old Trafford para el jugador de 21 años:

El gerente de Brighton expresa

Baleba fue le dijo que «se mantuviera modesto» por el gerente de Brighton, Fabian Hurzeler, después de un inicio lento de su temporada. El mediocampista fue recogido el sábado por la tarde durante la mitad del empate 2-2 de Brighton con Tottenham.

Después de ese juego, Hurzeler dio su opinión sobre el comienzo del jugador a la campaña. «Todos tienen que entender con Carlos, es un jugador muy joven», dijo. «No es una máquina.

«Necesita ayuda de nosotros. Intentó todo hoy; solo tenía 45 minutos en su cuerpo, y es algo que tenemos que aceptar».

Agregó: «Ciertamente, cuando un niño lee que hay interés en el Manchester United con una gran selección, puede afectarlo profundamente. Incluso si no dice». Me influye, quizás en lo profundo de él, hay algo que lo influye.

«También es parte del desarrollo, comprender cuándo juegas bien y vienes un gran club, seguir empujando y permanecer humilde, permanecer en Brighton y dar el siguiente paso como equipo.

«Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando con él y es por eso que no puedo darle una respuesta clara si realmente lo afectó o no».

Liverpool -links

Según los últimos informes, Liverpool podría secuestrar un posible acuerdo para Baleba. TeamTalk afirma que Liverpool podría estar unido para la firma del jugador.

Se dice que el equipo de tragamonedas Arne vigilará de cerca en los próximos meses y luego tomará una decisión para la ventana de enero.

Se ha agregado que el Camerún Internacional sigue siendo un objetivo de «sueño» para United cuando se abre la ventana de enero.

£ 115 millones de conversaciones de Brighton

Supuestamente United pidió el 15 de agosto el 15 de agosto que les informara que no seguirían un acuerdo para Baleba entre ese tiempo y el final de la ventana.

El atletismo dice que Paul Barber, director principal de Brighton, dejó en claro al Reino Unido que cada precio de venta sería de alrededor de £ 115 millones. Con el jugador que no hace agitas para la mudanza, United habría llamado a las gaviotas como cortes para hacerles saber que no ocurriría ningún acuerdo.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United. Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.