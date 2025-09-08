Carlos Baleba a Man United Transfer la verdad como ‘reunión planeada’ y una postura de jugador clara

Manchester United no logró firmar a un centrocampista durante la ventana de transferencia con Carlos Baleba bajo sus objetivos principales en el verano y el lado de Ruben Amorim aún podría regresar para su firma

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

La estrella de Brighton, Carlos Baleba, fue «muy abierta» para el miembro del Manchester United, a pesar de un movimiento que no floreció este verano.

United no logró traer un centrocampista central durante la ventana de transferencia después de haber registrado su interés en aterrizar la estrella de las gaviotas poco después de completar la firma del delantero Benjamin Sesko.

Brighton anunció rápidamente el club que Baleba no estaba a la venta y se dice que había puesto una apreciación de £ 115 millones en el internacional de Camerún que vendió anteriormente Moises Caicedo para esa cifra al Chelsea.

United pronto preguntó a sus rivales de la Premier League que no buscarían un movimiento, pero su deseo de firmar al centrocampista no ha disminuido por completo, incluso con la ventana de transferencia ahora cerrada.

El lado de Ruben Amorim finalmente decidió esperar en su búsqueda para fortalecerse en el medio del campo, pero vio un movimiento de préstamos para Conor Gallagher rechazado por el Atlético de Madrid, según los informes.

Las ambiciones de United rodean un acuerdo sobre la línea para Baleba en el futuro. Ya se dice que las condiciones personales se han acordado antes de un posible paso, según el atletismo.

Según Fabrizio Romano, el jugador, mientras tanto, permanece en la lista de la lista antes de 2026, y United estaba feliz de saber que el Ace Brighton estaba interesado en un movimiento en el verano, a pesar de que no pudo ofrecer fútbol europeo.

Hay planes para que los jefes de United se encuentren con Baleba en septiembre, mientras intentan establecer las bases sobre un acuerdo futuro, con el mediocampo que anteriormente se había establecido como un área para fortalecerse.

El jugador de 21 años no estaba en el equipo de Camerún por su victoria sobre Eswatini en el que comenzaron Bryan Mbeumo y Andre Onana. La firma de verano Mbeumo ayudó a Georges-Kevin N’Koudou en la victoria por 3-0.

Sin embargo, si Baleba lo está haciendo en el futuro, puede tener una cara familiar en Onana. Se espera que el portero se convierta en miembro del lado turco Trabzonspor.

La ventana Super Lig permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre y Onana habría acordado unirse a Trabzonspor para un acuerdo de préstamo hasta el final de la temporada después de la llegada de Senne Lammens a Old Trafford.

Hasta ahora, Onana solo tiene esta temporada en la derrota de United Grimsby y ha cometido dos errores cruciales para dar goles antes de que el juego similar a la Copa Carabao fuera al castigo.

El ex tapón de Ajax e Inter de Milán se someterá a un médico, pero no se espera que Trabzonspor tenga la opción de hacer que el movimiento sea permanente el próximo verano.

