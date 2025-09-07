Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner US Open Final pospuesto debido a Donald Trump

La final de singles masculinos de US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha sido pospuesto, con la competencia que ahora comienza a las 8 p.m. hora local

Donald Trump en la final de los solteros masculinos del US Open 2025 (Imagen: Matthew Stockman/Getty Images)

Los organizadores del Abierto de Estados Unidos han revelado que el comienzo de los singles del domingo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se ha retrasado por el aumento de las medidas de seguridad para aquellos que ingresan al Arthur Ashe Stadium. Las puertas de seguridad relacionadas con los aeropuertos instalados en la cancha más importante que esperan la visita del presidente Donald Trump.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tenían la intención de ir a la corte a las 2 p.m. Hora local (7 p.m. VK), pero la hora de inicio fue retrocedida media hora. Los organizadores anunciaron la noticia en las redes sociales unos 25 minutos antes de que la final inicialmente tuviera la intención de comenzar.

«Como resultado de las medidas de seguridad y para garantizar que los fanáticos tengan más tiempo para subir a sus asientos, hemos impulsado la hora de inicio de la competencia de hoy hasta las 2.30 pm ET», el US Open tuiteó a la hora local de las 1.34 pm.

Las medidas de seguridad adicionales se tomaron por la noche, después de que la final de las damas entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova habían cerrado y los fanáticos abandonaron el Centro Nacional de Tenis Usta Billie Jean King.

Los expertos en deportes de Sky que ingresan a la ubicación para cubrir la final del domingo también estaban sujetos a controles de seguridad adicionales. Laura Robson dijo: «Había muchos más controles de seguridad involucrados. Hubo un poco de confusión sobre si podríamos estar en el sitio después de las 9.30 p.m.

«Eso fue mensajes mixtos. Los fanáticos probablemente no esperaban por la protección del aeropuerto en Ashe, que se agregó anoche después de la final femenina.

«Pagaron muy bien dinero para estar aquí por la final de los hombres, por lo que debe asegurarse de que la multitud esté llena y que obtengan lo que han pagado».

Tim Henman agregó: «Es una pesadilla. Hay muchas personas en el estadio y parece que llevará mucho más tiempo».

El presidente Trump ya ha llegado al estadio Arthur Ashe y fue fotografiado cuando llegó a su suite. El jugador de 79 años es un invitado del lujoso relojero suizo Rolex.

Después de reservar su lugar en una segunda carrera, US Open -Final, se le preguntó a Alcaraz sobre la visita del presidente y dijo: «Es un privilegio para los torneos que el presidente de cada país tiene que apoyar el torneo, para apoyar el tenis y apoyar a la competencia.

«Para mí, juega para él … para ser honesto, no intentaré concentrarme, y no intentaré pensar en eso. No quiero que esté nervioso, pero creo que, ya sabes, ya sabes, es genial para el tenis tener al presidente en la final».