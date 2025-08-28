Cameron Norrie tiene la teoría de Novak Djokovic para el choque abierto de los Estados Unidos – ‘Diré’

Cameron Norrie número dos británico se enfrenta a Novak Djokovic en la tercera ronda del US Open el viernes

Cameron Norrie es optimista de que la marea se convierte gradualmente en su ventaja mientras se prepara para una nueva confrontación con Novak Djokovic.

Su reunión en la tercera ronda del US Open el viernes marca su sexto enfrentamiento, con Norrie aún para ganar y solo obtener dos sets en él.

Sin embargo, en el 38, Djokovic no es completamente el oponente formidable que alguna vez fue, después de haber mostrado signos de incomodidad en sus dos primeros juegos en Nueva York, perdiendo sets contra el Estudiante Ten y Zachary Svajda y parecer físicamente tenso.

«Diré que las posibilidades mejoran a medida que continúan los años, no diría mucho», dijo Norrie.

«Pero el nivel que implica, la competitividad que trae es una locura. Cada vez que lo he jugado, cambia sus tácticas y hace que sea realmente difícil para mí jugar.

‘Así que estoy listo para todo. Él para jugar irreal. Él no para jugar muy bien. Él para detener el juego para algo y luego jugar bien. Creo que es muy, tan bueno compitiendo y tácticas. Es genial.

«Será muy difícil. Tendré que jugar cerca de mi mejor momento para tener una oportunidad con él. Nunca he jugado aquí en Arthur Ashe.

«Probablemente sea el único gran tribunal en el tenis que nunca antes había jugado. Espero poder jugar con eso.

«Estoy muy feliz de estar con mi equipo y disfrutar de Nueva York y tener la oportunidad de crecer con uno de los mejores jugadores de la historia.

«Creo que las oportunidades son mayores para ganar la competencia que en años anteriores o en una forma anterior para él».

Norrie se refleja en un dicho desafiante en el que casi se deslizó fuera del top 100 del mundo y redescubre su ritmo en la arcilla para la hierba con una ola a los cuartos de final de Wimbledon.

La capacidad del jugador de 30 años para mantenerse mentalmente aguda y físicamente robusta, afilando las victorias contra los rivales con potencia de fuego superior, lo empujó en el top 10 en las últimas temporadas y estaba claro cuando pasó un conjunto de cuatro juegos de Francisco Comeana en la segunda ronda.

En Roland Garros esta primavera, Djokovic aparta a Norrie en la cuarta ronda, pero el número dos de Great -Brtain continúa confiando en su enfoque táctico.

«Tendré que vencerlo con fisicalidad», dijo Norrie. «Tendré que vencerlo con mi juego, mi tenis.

«No voy a salir y ser un servicio, y sacarlo del campo. Me quedo con la forma en que juego y realmente lo hago, realmente lo más físico como pueda.

«Creo que no experimenté tan bien como me hubiera gustado al final de algunos sets en el Abierto de Francia. Fue muy rápido para él.

«Creo que se me muestra en Slams in the French, Wimby y ahora aquí puedo ser un tipo duro para vencer a cinco sets.

«No jugar tan bien, solo ser un punto para el punto y llevar a los niños abajo. Así que voy a hacer lo mismo con él».

Djokovic ingresó al Abierto de EE. UU. Sin haber disputado un partido desde Wimbledon, y Norrie esperará aprovechar una ampolla que preocupa el pie del serbio. Djokovic apareció en Nueva York durante su tiempo, pero después de su victoria de regreso en Svajda después de dejar caer el set de apertura, explicó: «No es una motivación.

«Estoy un poco frustrado por mi juego y luego voy internamente a través de cosas que no quieres saber los detalles por lo que estoy pasando y diciéndome a mí mismo.

«No es como si no encuentre alegría en el campo.