El partido del día ha sufrido una transformación importante esta temporada, incluido el cambio de marca como un nombre universal en todos los aspectos más destacados.

Gary Lineker pasó 25 años presentando la competencia del día en la BBC. (Imagen: papá)

El partido del programa BBC Football Highlights del día ha sufrido cambios importantes esta temporada.

El programa el domingo por la noche ha dejado caer su partido del título del día 2 por primera vez desde el comienzo de 2004. En cambio, la marca idéntica se hará cargo de la transmisión del sábado.

El espectáculo de la Liga de Campeones de mitad de semana seguirá este enfoque de la misma manera, lo que significa que los tres compartirán el mismo nombre por primera vez. Esta transformación está destinada a consolidar y reconocer la programación de fútbol de la compañía y reconocer que todas las ediciones, ya sea el sábado, el domingo o a mitad de semana, retienen dolores de formato y producción idénticos, independientemente del día.

Su cambio de marca es parte de una revisión importante que coincide con Gary Lineker, quien deja la BBC, al final de la temporada pasada después de 25 años en el asiento caliente. La BBC tiene un trío que los anfitriones giratorios, Kelly Cates, Mark Chapman y Gabby Logan, para llenar su cobertura.

Chapman, quien organizará la transmisión inaugural de la temporada el sábado, le dijo al Radio Times al abordar el cambio: «Estoy intrigado, realmente, porque nunca vi a ningún otro los sábados y domingos».

Logan estuvo de acuerdo: «Ha habido muchas ocasiones en las que el espectáculo del domingo ha sido una línea más fuerte.

Alan Shearer y Wayne Rooney son los expertos que se unen a Chapman en el estudio para el programa de apertura del sábado. Esta temporada, Micah Richards es nuevamente parte de su línea de expertos.

La BBC sigue siendo optimista de que la nueva línea, arriba mantendrá la competencia del sólido número público del día, a pesar de la partida de Lineker después de 25 años. El programa ha mantenido alrededor de 3,5 millones de espectadores en campañas recientes, a pesar del aumento de las competiciones que se transmiten en vivo, plataformas de transmisión y aspectos destacados de las redes sociales para los espectadores.

