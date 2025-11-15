Call of Duty Black Ops 7 lanzado hoy por £ 55: cómo conseguirlo por £ 39 en PS5

Después de una larga espera, CoD Black Ops 7 ya está disponible para PS5, Xbox y PC

Black Ops 7 se lanza hoy, 14 de noviembre. (Imagen: Activision)

Siguiendo con el excelente Black Ops 6 del año pasado, Call of Duty tiene zapatos bastante grandes que llenar negroops7 Disponible hoy para consolas. Se enfrenta a una dura competencia, ya que Battlefield 6 está arrasando en la escena de los shooters, pero parece haber mucho amor por los fans acérrimos del shooter clásico.

En primer lugar, el escenario regresa al futuro cercano como un sucesor espiritual de Black Ops 2 de 2012. La campaña continúa con el personaje de David Mason mientras se enfrenta al malvado Raúl Menéndez.

También hay una oferta multijugador saludable con 16 mapas diferentes de 6 contra 6 en el lanzamiento, además de dos mapas más de 20 contra 20 para jugar. Los fanáticos de los zombies también pueden disfrutar del regreso del modo. [via Daily Record].

Los nuevos clientes con TopCashback pueden obtener un Importante descuento en su compra de Black Ops 7. y comprarlo por £39 en lugar de £55 si compran el juego a través de Argos, lo que lo hace significativamente más barato que comprarlo directamente. Pero, ¿cómo se benefician los fans de Call of Duty del descuento? Aquí te mostramos un vistazo rápido a cómo puedes cerrar el trato y obtener el juego a un excelente precio.

Cómo conseguir Black Ops 7 por £39 gracias a TopCashback

Matricularse en TopCashback a través de este enlace .

. Encuentre a Argos como minorista en Top Cashback y elija «Obtener reembolso».

Esto redirigirá a los compradores a Argos, donde se puede pedir Black Ops 7. PS5 o xbox como de costumbre.

o como de costumbre. El dinero se depositará en las cuentas Top Cashback de los compradores unos días después.

Para los nuevos miembros de TopCashback y los nuevos clientes de Argos pagan 38,62 € después del reembolso. Los nuevos miembros de TopCashback y los clientes existentes de Argos pagan 39,53 € después del reembolso.

También hay muchas alternativas para aprovechar, ya sea a través de TopCashback o directamente en las tiendas. Los compradores también pueden obtener un descuento. Espíritu de Yotei de Argos a pesar del precio de £ 59,99. También hay Borderlands 4 por £ 44,99 en Amazon gracias a una oferta anticipada del Black Friday.

Hasta ahora ha habido pocas revisiones del nuevo juego, pero IGN está trabajando en una revisión multijugador, que reflejará la versión beta reciente. Decía: «Dejando de lado el choque, no es ninguna sorpresa, pero me lo he pasado genial con lo que he podido jugar hasta ahora. Quiero decir, es Call of Duty, donde el objetivo es acumular tantas muertes como sea posible, o mantener un objetivo… mientras se consiguen tantas muertes como sea posible.

«Honestamente, creo que nadie lo hace mejor que CoD, al menos cuando se trata de tiroteos. Es muy nítido cada año. Funciona exactamente como quiero que funcione, se siente exactamente como quiero que se sienta. Es tan confiable como el sol que sale por el este cada mañana».

Black Ops 7 tiene un modo Zombies. (Imagen: Activision)

Se dieron cuenta de que algunas de las armas estaban bastante desequilibradas. Agregaron: “Una vez que hayas desbloqueado todos los requisitos de nivel, habrá un total de 16 armas disponibles.

«En este momento, y espero que Treyarch lea esto, el M10 Breacher, el rifle de caza estándar, está estúpidamente dominado. Puedes atacar a los enemigos desde mucho más lejos de lo que permitirían las leyes de la física, y caerán muertos cuando lo hagas. Apenas tienes que apuntar para que te maten a través de una habitación grande».