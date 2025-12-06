Calificaciones de jugadores para Man City vs Sunderland con dos 8/10 como estrellas de Rayan Cherki

Manchester City derrotó 3-0 al Sunderland en la Premier League con goles de Ruben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden

Phil Foden y Rayan Cherki celebran el tercer gol del Manchester City ante el Sunderland

El Manchester City está a dos puntos del Arsenal en la cima de la Premier League después de una convincente victoria por 3-0 sobre el Sunderland. Los Black Cats habían perdido sólo tres partidos en su regreso a la máxima categoría, pero ocupaban cómodamente el segundo puesto en el Etihad.

Ruben Dias hizo el avance importante para el City después de media hora, disparando desde fuera del área con un disparo que fue desviado. Minutos después, Josko Gvardiol hizo el 2-0 al cabecear un córner de Phil Foden.

El City tuvo algunas ventajas defensivas complicadas en la segunda mitad la semana pasada y Sunderland comenzó a probarlas nuevamente después del descanso, pero esta vez el City estaba nivelado. Rayan Cherki ya había molestado y atormentado a los visitantes en varias ocasiones cuando cuadró maravillosamente el balón con una rabona para que Foden cabeceara el tercero. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Algunos sospechan que el City perdió innecesariamente el balón pateando, pero fue fuerte cuando necesitó proteger su portería. 6

Nunen: Hizo buenos progresos, pero su última acción fue extrañamente pesada. Defensivamente un gran cambio. 7

Deslizar: Mereció los aplausos con un disparo que tuvo la sombra de Kompany ante el Leicester, pero un error terrible que casi permite al Sunderland volver a meterse. 7

Guardiola: Un gol bien ejecutado en un córner, aunque poco después vio la tarjeta amarilla por una entrada precipitada. 7

O’Reilly: Generalmente bueno, disfrutaba de los duelos físicos en los que inevitablemente se encontraba y corría sin cesar. 7

González: Balón importante desde el área en la segunda parte, el disparo de Xhaka se estrelló en el palo y leyó bien durante gran parte del partido. 7

silva: Mucho más control del que habría tenido en Fulham, trabajando con Nunes en la banda derecha. 7

El pie: Continuó su buena racha de cara a portería y se ganó un poco de descanso para el Real Madrid. 8

Cherky: Qué ayuda. No, el de Dias no, pero todos cuentan y la habilidad de Foden para el gol fue sensacional. 8

Tejido: Jugó a veces en el juego en lugar de estar involucrado todo el tiempo, pero era una amenaza. 7

Haaland: Estuvo muy marcado durante gran parte del partido, pero tuvo algunas oportunidades que podría haber aprovechado. 6

Suplentes

Marmoush (por Haaland, 70) Busqué rápidamente el objetivo, pero no pude encontrarlo. 6

Reijnders (por Foden, 70) Tuvo su tradicional intento que estuvo cerca, esta vez con una pelota de Cherki. 6

Aké (suplente de Guardiol, 70) No hay dramas con el partido ganado. 6

Savinho (por Cherki, 82) no hay tiempo

Lewis (por Silva, 82) no hay tiempo

No utilizado: Trafford, Khusanov, Ait-Nouri, Bobb,