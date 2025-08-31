Calificaciones de jugadores del Manchester United como Bryan Mbeumo Good pero Altay Bayindir Poor vs Burnley

Man United venció a Burnley 3-2 en la Premier League y así es como los jugadores calificaron en Old Trafford.

Bruno Fernandes celebra su último penalización de minuto, mientras que Manchester derrotó a United Burnley

Manchester United derrotó a Burnley 3-2 en su último partido de la Premier League antes de los Internacionales de septiembre.

El propio gol de Josh Cullen le dio a United una merecida ventaja en la primera mitad, pero su fracaso para aprovechar les costó cuando Lyle Foster se equiparó durante Burnley 10 minutos en la segunda mitad.

Bryan Mbeumo recupera inmediatamente el liderazgo de United, pero otro Altay Bayindir -Error infectó a Burnley un segundo ecualizador de Jaidon Anthony.

Pero Bruno Fernandes dio un paso al frente para convertir una penalización de tiempo extra y para darle a United su primera victoria de la campaña.

Así es como calificaron los jugadores y el gerente:

Altay Bayindir

Recordado y un espectador para toda la primera mitad. Sin embargo, derramó un tiro desde una esquina para hacer de Jaidon Anthony 2-2 de él. 4

Leny Yoro

Tan suave en la pelota como la hierba en las condiciones lluviosas, sin duda ayudó por su apoyo a mitad de semana. En ningún lugar cerca de Lyle Foster para el empate. 6

Matthijs de ligt

Hannibal Mjbri cerró lo suficientemente rápido como para asegurarse de que no tuviera un tiro claro en la portería. Al igual que las mitades centrales de su colega, Foster promueve a Unark. 6

Luke Shaw

El otro defensor no firmado desde la debacle de Grimsby Town, Shaw era urgente y ocasionalmente conducía como un espalda izquierda. 6

Amad

Una gran mejora en comparación con su actuación provisional a mitad de semana. Reed constantemente hacia Burnley y estuvo cerca de anotar desde una esquina. Se desvaneció después del descanso pero ganó la penalización. 7

Casemiro

Su cabezazo del bar regresó a Cullen para liderar United. Una clara actualización en Manuel Ugarte. Salió por Benjamin Sesko. 6

Bruno Fernandes

Regularmente involucrado y borrando a Amad para una volea en la portería desde una esquina de la primera mitad. Reservado para un tackle deslizante innecesario, porque la frustración mejoró. Anotó la penalización de tiempo adicional. 7

Diogo dalot

Cambio al ala izquierda a expensas del Patrick Dorgu caído y su cuadro de movimiento le dio a United una salida diferente. Lo hizo bien por el objetivo de Bryan Mbeumo. 6

Monte Masón

El mejor jugador en el campo en la primera mitad y, por lo tanto, atlética atendió a Kyle Walker. Fue herido por tercer agosto. Durante el descanso. 7

Bryan Mbeumo

Su primer toque es uno de los más delicados desde Dimitar Berbatov y Mbeumo cerca de un primer gol de Old Trafford hasta que recaudó United 2-1. 8

Matheus cunha

Forzado en la primera mitad con una lesión en los isquiotibiales, que comenzó con bastante claridad como la en realidad Vooruit central en el sistema sin Spits de United. 6

Subsidio

Joshua Zirkzee

Tuve una buena oportunidad para la paz y jugó un papel clave en el objetivo de Mbeumo. 6

Kobbie Mainoo

Tiene un cuello de cobre para querer salir si no puede llegar al peor equipo de United en 51 años. Dackadaisical. 5

Benjamin Sesko

Fui cerca de un encabezado. 6

Noussair mazraoui

Regresó de una lesión. 6

Gerente

Realizó las llamadas correctas en las posiciones correctas y United fue líquido nuevamente sin comenzar un delantero. Lesiones Unidas interrumpidas. 6