El Manchester City derrotó al Nottingham Forest en el City Ground con un gol tardío de Rayan Cherki para lograr una victoria por 2-1.

Rayan Cherki celebra su gol con el Manchester City ante el Nottingham Forest

Rayan Cherki volvió a ser el ganador del partido del Manchester City, ya que su gol tardío le dio a los Blues los tres puntos en el City Ground. El equipo de Pep Guardiola perdió aquí la temporada pasada y el Forest esperaba el mismo resultado después de encontrar el camino de regreso a la igualdad en la segunda mitad.

En una primera mitad monótona, se crearon pocas oportunidades por ambos lados, pero los Blues aún así atacaron primero cuando Cherki Tijjani envió a Reijnders y el mediocampista remató hábilmente. Sin embargo, Omari Hutchinson puso las cosas en orden para el equipo de Sean Dyche y el público local los animó.

Sin embargo, Cherki estaba feliz de jugar al aguafiestas de la fiesta de Navidad con un gran disparo disparado a través de los cuerpos desde una esquina para encontrar la red y darle al City una victoria muy importante. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Se mantuvo físicamente firme en las jugadas a balón parado, pero había un golpe débil que podría haber sido feo. 6

Nunes: Encontró mucho espacio para correr en la primera mitad, aunque Hudson-Odoi estuvo feliz de correr hacia él durante gran parte de la segunda mitad. 6

Deslizar: Tuvo un poco de suerte cuando ya tenía una tarjeta amarilla, pero se mantuvo agresivo para mantener a Forest a distancia. 7

Guardiola: Tenía las manos ocupadas con Jesús, pero pudo manejar muy bien la batalla física y le fue muy bien en el futuro. 8

O’Reilly: Tuvo problemas en la segunda mitad contra el animado Hutchinson y estuvo inusualmente fuera de sintonía con Foden. 5

González: Por suerte se libró de una tarjeta amarilla en la primera parte y se fue cansando a medida que avanzaba el partido. 6

silva: Reconstruí gran parte del juego y mantuve al City concentrado en las etapas finales del partido para llevarlo a cabo. 7

El pie: Culpable de algunos toques flojos en la primera parte, tuvo sus momentos, pero no tantos como él o el equipo quisieran. 7

Reijnders: Excelente carrera y remate para el abridor mientras comienza a ser más confiable de cara a la portería. 7

Cherky: Una vez más, el jugador del City parecía más propenso a producir algo y fue una buena asistencia para Reijnders antes de su gran remate tardío. 9

Haaland: Trabajó duro, intentó involucrarse lo más posible, pero cuando tenía espacio para meter el balón delante de la portería, su camino siempre estaba bloqueado. 6

Suplentes

Savinho (suplente de Reijnders, 72) Ayudó a su equipo. 6

Aké (por Cherki, 88) No hay tiempo.

No utilizado: Trafford, Khusanov, Lewis, Rodri, McAidoo, Heskey, Mukasa