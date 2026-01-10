Calificaciones de jugadores del Man City vs Exeter con un 9/10 mientras dos debutantes anotan

El Manchester City derrotó al Exeter en la tercera ronda de la Copa FA con una victoria por 10-1, con dos debutantes anotando.

El Manchester City alcanzó la cuarta ronda de la Copa FA con una victoria por 10-1 sobre el Exeter. Pep Guardiola eligió un once formidable para el equipo de League One y fue recompensado con una cómoda victoria.

El joven defensor Max Alleyne puso al City en marcha antes de que Rodri anotara en menos de un segundo, y dos goles más al final de la primera mitad fueron seguidos por una sustitución de tres jugadores después del descanso. Antoine Semenyo luego marcó un gol y asistió en su debut completo con el club antes de ser reemplazado por Jeremy Doku cuando faltaba media hora para el final cuando el City no tuvo piedad.

Tijjani Reijnders se acurrucó desde el borde del área, Nico O’Reilly cabeceó y Ryan McAidoo se abalanzó sobre el balón antes de que George Birch lograra el consuelo tardío y Rico Lewis añadiera un décimo. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Trafford: Una salvada decente desde el principio cuando Exeter amenazó y luego tuvo muy poco que hacer en un juego que el City tenía el control. 7

Ametralladora: Central en gran parte del juego del City, marcó un gol maravilloso y preparó otro para O’Reilly. En la segunda parte tuvo incluso el brazalete. 9

Khusanov: Otra actuación sólida, y su mayor amenaza llegó cuando Mfuni chocó contra él más tarde. 7

Callejón: Marcó el primer gol y no volvió a equivocarse para coronar una semana fantástica para el joven. 8

También: Marcó el tercer gol tras haber participado también en el primero, antes de ser sustituido en el descanso. 7

Rodri: Un gran momento para marcar… y un gran gol. Minutos importantes para él mientras se reconstruye. 7

McAidoo: Se apagó un poco en la segunda parte pero tomó excelentes decisiones para ayudar a marcar goles y no mostró miedo. Marcó tarde 8

Reijnders: Todavía tiene sus momentos frustrantes, pero tenía algunos goles en la mano y mantuvo al City por delante. 8

Cherky: Entraba y salía flotando del juego, sin que le ayudara ocupar varias posiciones. 7

Semenyo: Un gol y una asistencia en la segunda parte para alegrar su actuación y sin duda verlo titular en Newcastle. 7

Haaland: Estuvo cerca con un esfuerzo decente y parecía vivo, pero aun así tendría que verlo como una oportunidad perdida. 6

Suplentes

El árbol (Por estilo, 46) Carrera completa y metió a McAidoo en su portería. 7

Mfuni (por Aké, 46) Se mantuvo firme en algunas peleas físicas. 6

O’Reilly (por Rodri, 46) Puso la cabeza ante un centro de Lewis para marcar otro gol. 7

Documento (para Semeyo, 64) Continuó donde lo dejó Semenyo. 7

Silva (por Alleyne, 64) Inicié sesión sin ningún problema. 6

No utilizado: Donnarumma, Nunes, González, Foden