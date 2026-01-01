Calificaciones de jugadores del Man City contra Sunderland con dos 5/10 mientras Erling Haaland lucha

El Manchester City empató 0-0 ante el Sunderland después de que las lesiones afectaran a su equipo en el Estadio de la Luz.

Erling Haaland no vio nada a su favor para el Manchester City ante el Sunderland

El Manchester City se tuvo que conformar con un punto en el Sunderland en un partido en el que dos jugadores perdieron por lesión. Nico González y Savinho se retiraron cojeando para limitar aún más las opciones de Pep Guardiola para dos partidos en seis días.

González inicialmente jugó a pesar de su lesión en la primera mitad, pero fue reemplazado por Rodri en el descanso cuando el español tuvo un regreso difícil al equipo. Jeremy Doku también regresó de una lesión para ocupar el lugar de Savinho en la segunda parte cuando el brasileño se retiró.

Sunderland preocupó al City en la primera mitad, pero Gianluigi Donnarumma tuvo mucho menos que hacer después del descanso cuando el City tomó el control. Sin embargo, no encontraron gol y su racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones llegó a su fin. Aquí están las calificaciones de los jugadores.

Donnarumma: Hizo algunas buenas paradas en el partido y su juego fue bueno en todo momento, manteniendo al City tranquilo. 7

Nunes: Otra actuación sólida mientras resistió un desafío defensivo y continuó moviendo el balón hacia adelante. 7

Deslizar: No estaba contento cuando Brobbey se aferró a su camiseta, pero se recuperó para liderar y extinguir la amenaza del Sunderland. 7

También: Hizo algunas entradas e intercepciones importantes para mantener a raya al Sunderland, pero hubo un pase errado y le mostraron una tarjeta amarilla. 6

O’Reilly: Dejó demasiado espacio detrás de él y se metió en problemas más de una vez para irritar a Guardiola. 5

González: Cayó mediada la primera parte y cojeó hasta el final antes de que la lesión le venciera. 6

silva: Negó un gol poco común debido a una bandera de fuera de juego y luego se abrió camino durante los 90 minutos. 6

Cherky: El City lo buscó en la primera mitad y él intentó hacer que las cosas sucedieran, pero su impacto disminuyó: esta vez no hubo rabonas. 6

El pie: No luce en su mejor momento en este momento y se han tomado algunas malas decisiones, aunque está tan comprometido que siempre ayudará al equipo. 6

Savinho: Hubo algunas chispas al principio que se apagaron en el transcurso de la primera mitad, se reavivaron a principios de la segunda mitad y luego se fundió la mecha. 6

Haaland: No pudo hacerlo de cara a portería y falló una buena apertura para liberar también a Cherki con un balón salvaje. 5

Suplentes

Rodri (suplente de González, 46) Algunos buenos pases para ayudar al equipo a pasar de la defensa al ataque. 7

Doku (por Savine, 52) Se convirtió en la principal amenaza ofensiva del equipo. 7

Guardiol (suplente de O’Reilly, 58) Más de una vez estuvo cerca de marcar. 7

Reijnders (suplente de Silva, 86) No hay tiempo.

No utilizado: Trafford, Khusanov, Lewis, Mukasa, R. Heskey