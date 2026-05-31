Calificaciones de jugadores de Soccer Aid 2026: Angry Ginge, Nabhaan Rizwan y Jermain Defoe se destacan

Inglaterra ganó 3-2 el XI Mundial en el partido benéfico del 20º aniversario.

Inglaterra celebra durante Soccer Aid. (Imagen: Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Inglaterra ganó 3-2 el XI Mundial en Soccer Aid 2026, con Wayne Rooney, Angry Ginge, Jermain Defoe y Nabhaan Rizwan entre los jugadores destacados.

Defoe estuvo en el marcador dos veces, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del evento.

Ambos equipos tuvieron la oportunidad de tomar la delantera en la primera mitad, con paradas forzadas de los ex porteros profesionales Joe Hart y Edwin Van der Sar. Pero fue el actor Damson Idris quien le dio a Inglaterra la ventaja antes del descanso.

Las repeticiones mostraron que, aunque estaba en posición de fuera de juego cuando se jugó el balón, no cometió ningún error al levantar el balón por encima del portero y meterlo en la red lateral. Sin VAR el gol se mantuvo.

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Las cosas suelen ponerse más interesantes en la segunda mitad, con celebridades reemplazando a los profesionales en la portería. Para Inglaterra estaba Joe Marler en el banquillo, con Chris O’Dowd en el Once Mundial.

Fue O’Dowd quien fue derrotado primero, cuando Jermain Defoe levantó el balón por encima de él y lo metió en el fondo de la red para poner el 2-0 a Inglaterra. Aproximadamente un minuto después se produjo el mismo resultado: Defoe puso el 3-0.

Michael Essien redujo distancias en el que fue su último toque de balón con un golazo por la escuadra. Tim Cahill proporcionó un final angustioso para Inglaterra, poniendo el 3-2 con un inteligente cabezazo.

Pero Inglaterra logró ganar su segundo título en tres años.

Así puntuamos a los jugadores…

Inglaterra

Joe Hart- Rizwan produjo algunas buenas paradas a principios de la primera mitad. 7

Owen Kuiper- No parecía fuera de lugar a pesar de ser el jugador más joven en la historia de Soccer Aid. Hizo una brillante entrada a Berbatov en el área, aunque podría haberle concedido un penalti. 7.5

Ginge enojado Parecía bastante sólido en defensa junto a Lescott, salvó el sonrojo de Joe Marler en la segunda mitad. 8

Joleon Lescott- Tuvo algunos problemas contra Rizwan en las primeras etapas, defendiendo bien para bloquear a Nitro en el segundo palo. 6.5

Sam Thompson Duró 20 minutos, pero no se notó mucho; nadie sabe si eso es algo bueno o malo. 6

Jack Wilshere- Ayudó a controlar el mediocampo de Inglaterra, aunque no recibió mucha ayuda. 7

Tom Grennan- No tan bien como el año pasado, donde impresionó pero aun así intentó involucrarse y casi rozó el primer gol de Defoe. 6.5

Damson Idris – Pareció rápido, anotó bien su gol, aunque hubo más que un ligero indicio de fuera de juego. 7

Wayne Rooney- Mostró su visión y calidad con sus pases en profundidad para preparar a sus compañeros en la portería y golpear el poste cuando acertaban. 8

Toni Duggan- Me retrasé una o dos veces y me reemplazaron en poco más de media hora. 7

Jermain Defoe Dos remates brillantes en pocos minutos, 2 y 3 para Inglaterra. 8

Tom Hiddlestone- Realmente no me involucré en los veinte minutos que estuvo en el campo. 6

Jade Moore- Jugó un balón brillante para el primer gol de Jermain Defoe. 7

GK Barry- En su primera participación, la admiración del público la distrajo y dejó que el balón saliera del juego para realizar un saque de banda. 5

Joe Marler- Se salvó de la vergüenza gracias a un despeje en la línea de gol de Angry Ginge. Puso una sonrisa en el rostro de su defensor con sus payasadas, obtuvo un .5 extra por entretenimiento. 7.5

Danny Dyer- No demasiado involucrado – 6

Theo Walcott- Chris O’Dowd lo negó varias veces. -6,5

Sean Wright Phillips – Asegúrate de que Theo Walcott tenga una buena oportunidad. 6.5

Jill Scott – Ayudó a controlar el mediocampo cuando Inglaterra estaba bajo presión. 7

Olly Murs – Es genial verlo en el campo después del Into the Unknown Challenge. 6

Jack Whitehall – Hizo bien en estar en el campo, ya que anoche estuvo en Budapest apoyando al Arsenal. 6

Cloe Burrows – Pasó un gran pase para Walcott en el penalti para Inglaterra. sólo encendido durante unos 10 minutos. 6.5

Alex Brooker – Estuvo poco tiempo y entró al campo faltando 5 minutos para el final. N / A

Paddy McGuinness – Entró en acción en los últimos minutos para su décimo partido internacional. N / A

Joe Marler durante Soccer Aid 2026 en el estadio de Londres. (Imagen: Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

XI Mundial

Edwin Van Der Sar- Gran parada para desviar al poste el disparo de Wayne Rooney en un mano a mano. 7

Nikolaj Coster-Waldau: Fue sustituido a los 22 minutos. 6

Nemanja Matic – Intentó ponerse al frente en la segunda mitad y el World XI buscó encontrar la manera de regresar al partido. 6

Richard Gadd-6

Jordi Alba- . 7

Jen Beattie- Fue reemplazado después de 30 minutos. 6

Dermot Kennedy-6

Behzinga-6

Michael Essien- Pareció tener el control del partido desde el principio y marcó un gran gol antes de ser sustituido. 7

Nabhaan Rizwan – Parecía muy peligroso de cara a la portería, pero fue rechazado por una gran parada de Joe Hart en la primera mitad. 8

Dimitar Berbatov Estuvo muy involucrado en los ataques del World XI, pero se sintió bastante frustrado con algunos desafíos. 7

nitro Se colocó en una buena posición en el segundo palo pero fue rechazado por Joleon Lescott. 6

Ali guerrero – 6

Chris O’Dowd – Theo Walcott estará feliz de verlo de regreso después de algunas buenas paradas. 7.5

Nicky Byrne – 6

Tim Cahill – Con un cabezazo inteligente se puso el 3-2. 7

Maisie Adán– Se le negó el gol tras un despeje de Angry Ginge tras un error de Marler. 6.5

Lucas Podolski – Tuvo la oportunidad de reducir distancias, pero pegó en el poste. 7

Molly McCann Como era de esperar, no tenía miedo de ser físico, pero logró mantener a Tom Grennan bastante callado. 6.5

Simón Neil-6

Leonardo Bonucci-6

TBJZL-N/A

Frankie Dettori- Sólo estuvo encendido unos minutos. N / A