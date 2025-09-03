Calificación de Río Ferdinand de 10 para la ventana de transferencia de Man United basado en un factor

La ex estrella del Manchester United, Rio Ferdinand, dirigió la regla sobre la compañía de los Red Devils este verano y cree que el gasto del club es tan importante como los jugadores que han traído

La ex estrella del Manchester United, Rio Ferdinand, retiró los procesos de transferencia de United este verano y clasificó a la compañía del club como un sólido ocho de diez.

Sin embargo, su generoso puntaje de Ruben Amorim Company durante la ventana se debió principalmente a los jugadores que lograron vender United en ella. El famoso ‘Bumpplog’ de United, que consiste en Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia y Marcus Rashford, se quedaron con Old Trafford este verano.

United también agregó a la arquera belga Senne Lammens a sus filas el día de la fecha límite. El joven de 23 años se une a Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Diego Leon como recién llegados de United, pero Ferdinand insistió en que vender fue la clave del éxito de United en la ventana en los últimos meses.

Hablando sobre Río Ferdinand Presents, el ex defensor de Inglaterra dijo: «Voy a darlo [United’s transfer window] A 7.5, tal vez un ocho.

«Creo que le daré un ocho basado en los jugadores que recibieron del club de fútbol porque tenían el potencial de influir en la atmósfera cuando pasan el rato. Creo que ha sido una buena decisión del club, un buen trabajo activo de las personas detrás de escena».

Garnacho firmó para Chelsea para un acuerdo permanente por £ 40 millones, mientras que Marcus Rashford llegó a Barcelona en Barcelona a principios de verano con un préstamo de la manguera estacional. Antony y Rasmus Hojlund llegaron a Real Betis y Napoli, respectivamente.

Sancho fue seguido por los pasos de Rashford al mudarse a Aston Villa con un préstamo estacional, donde Rashford había pasado la segunda mitad de la temporada pasada en Villa Park.

Villa ha acordado cubrir el 80% de los salarios de Sancho, pero el acuerdo incluye bonos alcanzables que significarán que sus salarios deben tratarse en su totalidad durante su hechizo en Birmingham. El nombre de Sancho ha revisado a Rashford para su presentación en Villa.

Él dijo: «Hablé con él mientras estaba aquí la temporada pasada y sé que realmente lo disfrutó. Dijo muchas cosas hermosas sobre el club, ya que es una familia y sientes ese ambiente amigable con grandes jugadores y personal. Ciertamente lo sentí cuando entré».

Kobbie Mainoo y Tyrell Malacia también estaban fuertemente conectados con los resultados de la ventana de finales de verano, pero ahora permanecerán en United por el momento. Este último vio un enlace de préstamo al colapso de Elche, pero aún podría moverse con los períodos comerciales en Turkiye y Arabia Saudita aún activos.

Emiliano Martínez de Aston Villa también fue considerado fuertemente considerado por United como una opción entre los palos, y el ganador de la Copa Mundial incluso se fue del equipo de Unai Emery el domingo por la noche para enfrentar Crystal Palace opuesto a Crystal Palace.

Sin embargo, el club optó por Lammens. Un Swoop tardío para el Atlético de Madrid e Inglaterra, el mediocampista Conor Gallagher tampoco tuvo éxito para United.