Cada palabra de la explosiva conferencia de prensa de Ruben Amorim mientras apunta a Gary Neville

Rubén Amorim ha planteado serias dudas sobre su futuro en el Manchester United tras su rueda de prensa posterior al partido en el Leeds United.

El futuro de Rubén Amorim en el Manchester United ha quedado en serias dudas después de que sus comentarios dejaran más preguntas que respuestas durante su conferencia de prensa posterior al empate 1-1 del domingo contra el Leeds United.

Matheus Cunha anuló el primer gol de Branden Aaronson en la segunda mitad para preparar un empate 1-1 contra uno de los equipos de la mitad inferior de la Premier League. Sin embargo, fueron las palabras de Amorim tras el partido las que se convirtieron en el tema de conversación.

El técnico del United había mostrado signos de descontento el viernes tras sus comentarios sobre los planes del club en enero. Ahora las palabras de Amorim tras el empate en Elland Road han arrojado más dudas sobre su relación laboral con Jason Wilcox.

Aquí, Las noticias de la noche de Manchester Les trae cada palabra de la conferencia de prensa portuguesa en Leeds.

Sobre el sorteo de Leeds

«Creo que lo hicimos bien. Mejoramos muchas cosas en comparación con el último partido. Controlamos bastante bien el ataque agresivo del Leeds. Lo controlamos bien en el uno contra uno. Hubo un ambiente muy bueno, un ambiente muy divertido, y ellos lo hicieron bien».

«Teníamos más control sobre la posesión, la conexión, la posición de los jugadores. Creo que ellos estaban en mejores posiciones para jugar, y eso se puede ver en la forma en que jugamos. Tuvimos más oportunidades que el rival para marcar, pero no deberíamos pensar en el siguiente».

En Zirkzee

«Es muy importante. Creo que Ben mejoró hoy en su conexión. Josh, los 20 minutos que jugó, estuvo activo. Creó oportunidades y creó espacios para nosotros. Es importante. También Manu [Ugarte] Jugó mejor hoy y también ayudó al equipo a crear oportunidades. Así que fue mejor que la semana pasada».

En Sesko

«En primer lugar, desaprovechar las ocasiones que desperdicia, él siempre está ahí, y ese es el primer paso. Es muy agresivo cuando el balón va hacia un lado. Es muy agresivo cuando tiene que luchar por el primer balón. Si miras el juego de un atacante, por supuesto, dirán que el jugador ha hecho todo mal si falla las oportunidades. No estoy de acuerdo con eso. Creo que la posición correcta es esa. Sólo tiene que marcar uno y entonces todo el peso que tiene encima desaparecerá». desaparecerá y él mejorará.»

Sobre el futuro de Zirkzee

«Josh tiene que estar listo para jugar en cada partido. Todos los jugadores tienen que estar listos. Si juegas veinte minutos, tienes que jugar veinte minutos para ayudar al equipo. Él hace eso. Es un jugador de nuestro equipo. Eso es todo».

Sobre la confianza de la junta

«Chicos, dejen de hacer eso. Me di cuenta de que estaban siendo informados selectivamente sobre todo. Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Eso está claro».

«Sé que mi nombre no es Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United. Seguirá siendo así durante 18 meses, o hasta que la directiva decida cambiar. Ese era mi punto. Eso es con lo que quiero terminar. No voy a parar. Haré mi trabajo hasta que otro hombre venga aquí para reemplazarme».

«Sólo quiero decir que voy a ser el entrenador de este equipo, y no sólo el entrenador. Lo fui muy claro. Eso se hará en 18 meses, y luego todos seguirán adelante».

Ese fue el trato. Ese es mi trabajo, no ser entrenador. Si la gente no puede soportar a los Gary Neville y las críticas de todo, entonces tendremos que cambiar el club. No, no muchachos, yo diría que vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador. Cada departamento, el departamento de ojeadores, el director deportivo, tiene que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante. Gracias chicos”.