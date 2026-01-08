Cada objetivo de transferencia del Man United será evaluado y planificado tan pronto como se publique la actualización de Carlos Baleba.

necesito saber
A pesar de la destitución de Rubén Amorim del Manchester United, varios jugadores siguen vinculados al club en el mercado de fichajes de enero.
Cada estrella fue vinculada al Manchester United en enero y lo que podrían aportar a Old Trafford
- Carlos van Baleba (claro) 10/10: Esta puede ser una posición en la que el United esté desesperado por conseguir sangre fresca, pero es posible que tenga que esperar hasta el verano antes de conseguirla. El mediocampista de Brighton es visto como el «sueño» para el club y Sky Sports News entiende que se está explorando la posibilidad de llegar a un acuerdo en enero. Sin embargo, se dice que el club actual de Baleba está esperando una tarifa superior a los 100 millones de libras esterlinas, lo que significa que es probable que cualquier transferencia se posponga hasta el verano.
- Elliot Anderson (Bosque de Nottingham) 8/10: Otro centrocampista muy valorado por su polivalencia y su alto ritmo de trabajo. Con 20 apariciones en la Premier League hasta el momento y un puesto 17 con Forest, Anderson no sería una amenaza goleadora para el United, habiendo marcado y asistido solo una vez esta temporada. Sin embargo, podría darle al club la estabilidad que tanto necesita en el mediocampo con Bruno Fernandes actualmente lesionado.
- Jean-Philippe Mateta (Palacio de Cristal) 6/10: El experimentado delantero podría ser la amenaza que el United necesita desesperadamente debido a la participación de Amad y Bryan Mbeumo en la AFCON, además de las numerosas lesiones y las continuas luchas de Benjamin Sesko de cara a la portería. Con ocho goles en la Premier League en lo que va de temporada, Mateta es sin duda una buena opción, pero no la mayor preocupación en la corta ventana de transferencias hasta ahora.
- Adam Wharton (Palacio de Cristal) 8/10: Wharton ha sido un creador de juego impresionante para Crystal Palace, ayudándolos a ganar la Copa FA y la Community Shield en 2025. Es visto como el reemplazo perfecto para el veterano Casemiro, pero el United enfrenta competencia de jugadores como Chelsea, Real Madrid, Liverpool y Manchester City.
- Conor Gallagher (Atlético de Madrid) 6/10: Los rumores sugieren que está abierto a regresar a la Premier League para asegurarse un lugar en la Copa del Mundo, y al United le gusta su intensidad. El Tottenham también sigue interesado en el centrocampista, pero su edad en comparación con otros objetivos del mediocampo podría dejarlo en la lista de deseos.
- Ayyoub Bouaddi (pequeño) 7/10: La juventud de Bouaddi le convierte en el tipo de jugador preferido por la jerarquía de Old Trafford, que busca un perfil más joven. Sin embargo, es poco probable que el joven de 18 años tenga un impacto inmediato dados los otros objetivos que tiene por delante en la lista de deseos y es visto como un objetivo para el futuro.
- Ángel Stiller (Stuttgart) 6/10: Stiller es visto como una opción más rentable para el United dada su cláusula de rescisión de £ 34 millones. Sin embargo, no se han hecho ofertas oficiales y el verano pasado, el jugador de 24 años quedó fuera de la consideración de jugadores como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.
- Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) 4/10: Un lateral izquierdo que fue el objetivo específico del sistema utilizado por Amorim. Sin embargo, con el técnico portugués ahora fuera de escena en Old Trafford, queda por ver si el interés durará con un nuevo entrenador.
