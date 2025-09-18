Bryan Robson no está de acuerdo con Ruben Amorim en dos números de Manchester United

Man Utd sufrió una derrota en el Derby de Manchester el fin de semana pasado y la presión ha aumentado en Ruben Amorim.

Bryan Robson cree que Ruben Amorim debería ser tácticamente flexible

La leyenda Bryan Robson del Manchester United cree que Ruben Amorim debería ser tácticamente flexible.

Amorim supervisó la peor temporada en Old Trafford durante 51 años después de su nombramiento de Lisboa Sporting en noviembre. Amorim tuvo que comenzar bien la nueva campaña, pero United hizo su peor comienzo durante 33 años y la especulación ha comenzado sobre su futuro.

United sufrió una derrota por 3-0 contra el Manchester City el fin de semana pasado, lo que significa que Amorim tiene la peor tasa de ganancias de cada gerente permanente de United desde la Segunda Guerra Mundial.

Amorim dijo: «Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar».

Algunos fanáticos creen que el sistema amorim nunca encaja bien con el club, mientras que otros han presentado su formación de 40 años para garantizar los resultados y aliviar la presión.

La leyenda del United Robson habló con OLBG y compartió su juicio: «Como gerente, siento que necesitas algunas tácticas en la manga. De lo contrario, la gente sabe cómo establecerse contra ti.

«Si juegas de la misma manera, semana tras semana, la oposición, y especialmente con toda la tecnología y todo hoy en día, puedes ir al campo de entrenamiento y te has hecho bien contra un equipo. Es por eso que creo que es un poco más flexible.

«La mayoría de los mejores equipos en la Premier League ahora casi siempre juegan cuatro y, por lo tanto, para mí, si juegas con cuatro en la parte posterior en lugar de tres, también puedes confundirlo un poco más.

«Algunas personas piensan en el anticuado 4-4-2, pero entonces realmente me gusta 4-3-3 si tienes un buen camino por delante. Creo que United todavía puede hacerlo, con la parte trasera cuatro.

«Lo que sea que el gerente quiera establecer, si es con la parte posterior, debe comenzar bien y anotar el primer gol y luego anotar un contraataque contra los equipos. Creo que es un buen sistema.

«Si sigues el juego, siempre siento que te estás perdiendo un jugador del centro del campo o un atacante, por lo que tienes escasez en números porque tienes los cinco en la parte posterior.

«Me gustaría ver que es un poco más flexible, pero parece que tenía sus pensamientos y dijo todo la temporada pasada que puso sus pensamientos sobre los cinco, por lo que depende de él y los jugadores demostrar que realmente pueden jugar en ese sistema.

«Tienen que tomar en cuenta lo que el gerente está tratando de lograr y retomar a medida que avanza la temporada porque todavía es temprano en la temporada y hemos jugado contra dos equipos muy buenos que serán un desafío para el título allí. Por lo tanto, ha sido un comienzo bastante difícil».

Robson es uno de los mejores centrocampistas que United ha representado y también compartió sus pensamientos sobre Kobbie Mainoo, quien todavía tiene que comenzar un partido de la Premier League esta temporada.

«En mis días, Paul Ince era un jugador subestimado y genial para jugar porque Ince era rápido, podía abordar, era realmente un buen pasador del balón y creo que Ince era un jugador muy subestimado», dijo Robson.

«Por qué fue subestimado fue porque los fanáticos del United no estaban contentos de haber salido con Sir Alex y luego fue al Inter y regresó y jugó para Liverpool, por lo que a todos los fanáticos del Man United no les gustó eso, un jugador de Man United que realmente fue a Liverpool.

«Ciertamente hago eso (creo que Mainoo podría ser el siguiente INCE). Cuando escuché que Mainoo dejaría el club, estaba realmente en contra. Creo que es un talento real. El año pasado tuvo bastantes lesiones y no pudo comenzar, pero el año antes de ser excelente y parecía un gran potencial.

«Mientras mantenga sus pies en el piso y trabaje muy duro, puede ser un muy buen jugador. Sé que está atacando más, pero Mainoo puede hacer la defensa si lo pones sobre él, y eso es lo que tiene que hacer.

«Necesita obtener su juego general un poco más y luego creo que realmente iría bien con Bruno si el jugador del centro del campo más avanzado».

La temporada pasada, Stop-Start fue para Mainoo debido a algunas pequeñas lesiones y preocupaciones sobre dónde encaja en el sistema amorim. Amorim jugó al mediocampista en diferentes posiciones e incluso lo usó como un falso nueve.

Mainoo se movió al papel más profundo en el centro del campo en la pretemporada este verano, pero Amorim levantó las cejas cuando dijo que Mainoo comenzó con Bruno Fernandes para comenzar.

Luego, el joven pidió dejar la ventana en préstamo en los últimos días, lo cual fue rechazado.

