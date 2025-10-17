Bryan Mbeumo ‘se hace cargo’ de la acción de transferencia de Carlos Baleba mientras la estrella del Manchester United comienza

Bryan Mbeumo ahora ha regresado del servicio internacional, donde supuestamente intentó convencer a otra estrella de la Premier League para que se uniera al Man United.

Bryan Mebumo estuvo de servicio internacional con Camerún junto a Carlos Baleba. (Imagen: Jacques Feeney/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

Según los informes, el fichaje de verano del Manchester United, Bryan Mbeumo, está trabajando para convencer a su compañero internacional Carlos Baleba para que se una a él en Old Trafford.

No es ningún secreto que Rubén Amorim busca fortalecer su mediocampo cuando se abra la próxima ventana de transferencias, y se habló mucho sobre la posición en las primeras semanas de la temporada.

En verano, United se puso en contacto con Brighton para llegar a un acuerdo por Baleba; Sin embargo, el presidente de los Seagulls, Tony Bloom, explicó más tarde que la postura de su club hizo que los Rojos se alejaran.

«No creo que Baleba fuera una saga. Hubo interés del Manchester United y dijimos que no estaba disponible este verano y se fueron», dijo a The Argus.

«Así que hemos tenido sagas mucho más importantes en el pasado. Pero Carlos Baleba, su progreso ha sido enorme. Es un jugador muy importante para este club de fútbol, ​​y estoy muy feliz de que esté con nosotros esta temporada».

Beleba no ha logrado alcanzar máximos anteriores con sus actuaciones con Brighton en lo que va de temporada, lo que ha llevado a algunos informes de que United ahora podría priorizar un movimiento para Adam Wharton procedente de Crystal Palace.

Pero, según se informa, eso no ha impedido que Mbeumo haga todo lo posible para facilitar el movimiento de Baleba. Según The Sun, el delantero del United está intentando convencer al centrocampista para que se una a él en Old Trafford.

Al centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, se le ha relacionado con un traslado al Manchester United. (Imagen: Jacob King/PA Wire).

Ambos jugadores han estado cumpliendo funciones internacionales con Camerún durante las últimas dos semanas, lo que brindó a Mbeumo la oportunidad perfecta para hablar con Baleba. El informe afirma que el jugador del United se ha convertido en un «hermano mayor» para el joven de 21 años.

Sin embargo, se añade que es más probable que se produzca una transferencia el próximo verano que en la próxima ventana de enero.

Los dos jugadores ya están de regreso en sus respectivos clubes de cara al regreso de la Premier League este fin de semana. Pero Mbeumo tendrá la oportunidad de continuar con su fe el próximo mes cuando Camerún se enfrente a la República Democrática del Congo en un partido de clasificación para la Copa del Mundo.

