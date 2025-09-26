Bryan Mbeumo revela lo que Ruben Amorim hace en el entrenamiento para llevar a Man United de regreso a la gloria

Bryan Mbeumo regresa al ex club Brentford el sábado y está convencido de que el Manchester United -Baas Ruben Amorim tiene el enfoque correcto para hacer que el equipo sea exitoso nuevamente.

Bryan Mbeumo ha pasado un momento difícil durante el descanso internacional (Imagen: 2025 Getty Images)

Bryan Mbeumo dice que las sesiones de entrenamiento «intensas» de Ruben Amorim y las demandas que establece para sus jugadores pueden llevar a Manchester United a la cima.

Mbeumo, una firma de verano de £ 71 millones, ha regresado a Brentford mañana desde que realizó el cambio y ha tenido un impacto inmediato en United, ganando su premio al jugador del mes para agosto.

Camerún Internacional Mbeumo ha anotado dos veces para United, comenzó todos los partidos de la Premier League y seguramente se mencionará en la alineación inicial de Amorim para el partido contra su antiguo club, en el que Amorim quiere ganar partidos consecutivos de la Premier League por primera vez.

Cuando se le preguntó cómo descubrió que trabajaba con Amorim, en comparación con el ex jefe Thomas Frank, dijo Mbeumo: «Realmente bueno. He encontrado algunas similitudes entre ellos. Siempre trata de entrenar de una manera divertida y creo que esto es realmente importante, para divertirme en el fútbol, ​​porque hace que la vida sea más divertida.

Mbeumo ha impresionado desde que llegó al United desde Brentford. (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

«Un nuevo gerente es un desafío para mí. Las sesiones de entrenamiento son intensas. Quiere que hagamos mucho, hagamos grandes esfuerzos, y eso solo puede ayudarnos a estar listos en el campo. Me gusta.

«Creo que es importante mejorar y mejorar cada día, estoy aquí, y eso es lo que siempre hago. Con las veces que el equipo puede ser mejor y vamos a trabajar muy duro para eso. Sabemos que tenemos nosotros mismos en un momento difícil, pero solo tenemos que permanecer juntos.

«Ella [the United players] Me soldó de inmediato. Son una gran parte de eso. Cambiar la ciudad o el club siempre necesita un poco de tiempo, pero todos me ayudaron mucho.

«Cuando llego a algún lugar por primera vez, no me gusta ser ruidoso o mostrarme mucho, pero puedo ir bien con la gente y ahora eso es lo que hice. Fue genial. Es un gran club, todo al respecto, y estoy muy feliz.

«Los compañeros de equipo y los empleados y todos en Carrington son personas encantadoras, por lo que realmente quieres trabajar aquí todos los días. Así que es realmente bueno».

El jefe de Unitd, Amorim, quiere ganar partidos consecutivos de la Premier League por primera vez el sábado (Imagen: Getty Images)

Mbeumo llegó a Brentford desde el club francés Troyes en 2019 y admitió que lo llevó al momento de adaptarse al cambio de cultura y las diferencias en el campo en términos del estilo de juego.

«La cultura es claramente diferente, por lo que fue un gran cambio, ¡y también la comida!» dijo Mbeumo. «Es muy diferente. El idioma también, aunque podría hablar un poco de inglés.

«Pero especialmente la comida. La gachas era diferente. Nunca la tuve antes de venir aquí. ¿Ahora lo tengo ahora todas las mañanas? ¡No!

«Diría que la Ligue Two es más táctica que el campeonato. Pero el campeonato es más físico y con intensidad. Y lo mismo con Inglaterra en general. En la Premier League hay competencias más intensas que en la competencia francesa».