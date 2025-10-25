Bryan Mbeumo revela lo que ha cambiado en el Manchester United: «Esa es la clave»

Bryan Mbeumo anotó dos goles y el Man United logró tres victorias seguidas contra Brighton el sábado.

Mbeumo estuvo impresionante contra Brighton (Imagen: Deportes del cielo)

Bryan Mbeumo ha desvelado que “el compromiso y la unión” del equipo del Manchester United han propiciado una recuperación de su forma en las últimas semanas.

Mbeumo anotó dos goles y el United consiguió una victoria por 4-2 sobre Brighton el sábado por la noche. El United estaba navegando a principios de la segunda mitad cuando el primer gol del partido de Mbeumo les dio una ventaja de 3-0 después de que Matheus Cunha y Casemiro anotaran en la primera mitad. Sin embargo, un tiro libre de Danny Welbeck y un gol tardío de Charalampos Kostoulas aseguraron un final de partido angustioso.

El segundo del partido de Mbeumo aseguró que el United lograría tres victorias después del partido, y el internacional camerunés habló sobre la victoria y su inicio con el United después del partido.

“Estoy disfrutando mucho aquí”, dijo cuando le preguntaron sobre sus primeros meses en el club. “No fue fácil al principio, es un entorno nuevo, nuevas expectativas, pero gracias a mi colaboración con mi equipo todo va en la dirección correcta.

«Todos hemos trabajado mucho en los entrenamientos, eso es lo más importante. Lo que hacemos allí, lo intentamos repetir en el campo. Intentaremos entendernos aún mejor».

Se le preguntó a Mbeumo si podía señalar la diferencia en el United en las últimas semanas, habiendo conseguido tres victorias consecutivas tras una racha de sólo dos victorias en siete partidos en todas las competiciones.

“El trabajo que ponemos, el esfuerzo y la unión es la clave”, explicó. “Estamos tratando de ceñirnos al plan y jugar lo mejor que podemos.

«Me gustan los desafíos, vine aquí a un gran club y quiero luchar por los mejores lugares.

