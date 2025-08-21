Bryan Mbeumo responde a Carlos Baleba Man United Transfer Sugerencia dada como aprobación

Manchester United Transfer News, mientras que Carlos Baleba todavía está conectado a fortalecer el centro del campo de United

Bryan Mbeumo hizo su debut en el Manchester United durante el fin de semana (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

Las estrellas del Manchester United Bryan Mbeumo y Andre Onana mostraron su admiración a Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion en medio del interés de United.

Baleba fue identificado como el candidato ideal de Ruben Amorim para fortalecer su centro del campo después de la llegada de Benjamin Sesko. Sin embargo, un movimiento para el internacional camerunés no pudo acumular ritmo.

United ha gastado muy bien en la ventana de transferencia este verano y salpicará más de £ 200 millones en Sesko, Matheus Cunha y Mbeumo. Las adiciones adicionales dependían en gran medida de la eliminación, pero eso ha demostrado ser difícil.

Marcus Rashford es la única gran partida y se deja prestada para Barcelona. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho y Antony se quedan en el club, a pesar de que no están involucrados con el equipo de Amorim durante el verano.

El precio de £ 100 millones de Brighton, un precio, uno al que se adhieren para sostenerse también ha significado un movimiento de verano para Baleba en este momento extremadamente improbable. Sin embargo, no es imposible porque el interés está creciendo en Garnacho, Sancho y Rasmus Hojlund.

En el primer partido de la temporada de United contra el Arsenal, el pivote en el centro del campo fue examinado con Bruno Fernandes asociando a Casemiro. Mientras Fernandes se desempeñó bien, Casemiro a veces luchó y Manuel Ugarte, que vino del banco para reemplazar al brasileño, tampoco pudo tener impacto.

Un nuevo centrocampista, así como un guardián, es la prioridad en Old Trafford antes de que la ventana se cierre el 1 de septiembre. Baleba continúa conectando con un traslado a Manchester y el jugador es alguien amado por dos de los costos actuales de Amorim.

Mbeumo y Onana, que juegan para el equipo nacional de Camerún además de Baleba, anunciaron recientemente sus sentimientos sobre el poder del centrocampista. Baleba jugó con Fulham en el día de apertura de Brighton y fue a Instagram para responder.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Baleba publicó una serie de imágenes de la competencia y lo dijo «solo que hago lo que más amo» en una pista de su felicidad actual en Brighton. «Solo yo hago lo que más amo. Me divertí jugando con los chicos en casa. Nada nuevo aquí, solo mi canción y un corte de pelo», dijo el título por completo.

Además de más de 287,000 personas, a Mbeumo y Onana les gustó el puesto del centrocampista, incluidas cientos de reacciones que alentaron al joven de 21 años a venir a United este verano.

