Bryan Mbeumo mostró por qué el Manchester United lo compró con dos detalles

Man United sacó 2-2 con Everton en Atlanta para ganar la serie de verano de la Premier League, mientras que Bruno Fernandes y Mason Mount anotaron.

Mbeumo apareció por primera vez para United

Hay otra olla para agregar a la Copa del Centurio de Bangkok, Snapdragon Cup y la definición de la Copa del Desafío de Educación para el Manchester United: el Trofeo de la Serie de Verano de la Premier League.

No son las atracciones las que ganan tablas de esquivar en el museo del club o que los partidarios vendrán a la gira de Old Trafford. United no venció a Everton en Atlanta, pero esta ha sido una de sus giras más flotantes en años.

Este fue el menos realizado de la actuación de United en los Estados Unidos. La única actividad después del juego que Ruben Amorim debe haber disfrutado habría sido la sesión de entrenamiento en el campo en contraste con una presentación de trofeo.

Incluso sin un nuevo número 9, United ha recolectado ocho goles en tres juegos. Han evitado a las víctimas en la defensa, un departamento que generalmente se ve afectado por las crisis de lesiones, pero su centro del campo es delgado.

En este equipo con una abundancia de No.10, apareció otro con un gol. El gol de Mason Mount evocó recuerdos de su ataque de empate contra el Athletic Bilbao en mayo. Ese meta y cameo efectivamente obtuvieron un ascenso al XI inicial para la final de la Europa League. Ahora está aún más en contra de recuperar un estado inicial.

Un comentarista conocido por la audiencia de fútbol americano anunció las alineaciones como si fuera un evento de lucha libre. En el caso de que alguien no pudiera escucharlo, la gigantesca pantalla de 360 grados Bryan Mbeumo y Matheus Cunha mencionan juntos en la misma alineación del United por primera vez.

Los calentamientos de United consisten en defensa versus-Eastenboren y su configuración en el hermoso estadio Mercedes-Benz confirmó que Cunha sería el medio. Él fue el único que no tocó su elección en el quinto minuto cuando fue interpretado por Amad.

La serie más llamativa del movimiento fue los dos detalles de Mbeumo: sus dos primeros en una camisa unida. Promovió el ataque y permitió a Bruno Fernandes acelerar. El juego rápido de Mbeumo sacó ‘Ooh’s de un startuck. Luego generó un aplauso después de un astuto Dribbel de la defensa en el minuto 33.

Mbeumo estaba a la derecha de los dos creadores de juegos, pero apareció en el ala izquierda. Su primera vez a través de De Ball para Amad para ganar la multa de United fue ejemplar.

Esa apertura fue formada por Cunha, Fernandes y Mbeumo que combinan profundamente. La conciencia de Mbeumo sobre el posicionamiento de los compañeros de equipo era tan natural que creía que esta era su primera actuación para United. El trío hizo clic rápidamente.

Amorim nunca entretuvo la posibilidad de jugar un sistema sin prisa en las últimas semanas de la temporada pasada, cuando valió la pena probar en medio de la impotencia de Hojlund. Tuvo un cambio de corazón después de £ 133.5 millones en inversiones en el ataque.

Amad, un creador de juegos de extremo, es uno de los tres jugadores que comenzaron los juegos de la gira. Las estrellas como Cunha, Mbeumo y Fernandes son, la firma impulsada por John Murtough sigue siendo una de las más integrales del lado de Amorim. Amad ha jugado bien a la derecha y como uno de los dos 10 y está apareciendo como una posesión oculta con su fractura pulmonar en el lado ciego del defensor.

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos la atención en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

Como es el juego como es Cunha, hubo frustración de su frustración mientras operaba como centro. Es en interés de él y de United que no permanece allí durante la mayor parte de la temporada competitiva, aunque puede ser más adecuado que una jugada eslovena para el séptimo lugar en la Bundesliga. Cunha todavía se reunió para presionar y comenzar en un sprint emocionante.

El delantero sentado, Rasmus Hojlund, cree que está siendo forzado a un United y se adelanta al aire nuevamente. Hojlund pateó el poste después de que Patrick Dorgu pateó el balón a la meta en lugar de la meta.

United todavía tiene problemas aún más. Manuel Ugarte pasó de dominante contra West Ham a Dominado por Everton. Fue confundido con el ecualizador de Iliman Ndiyaye al tratar de gotear el balón del tercero de United.

Everton sintió la vulnerabilidad de Ugarte y fueron más rápidos al presionarlo en la segunda mitad. Ugarte le rogó al árbitro por protección adicional, que Everton solo alimentó cuando tenía el balón. Trató de igualarlos y contaminó a Ndiyaye sobre diligentemente.

Ugarte, Kobbie Mainoo, Casemiro y Toby Collyer no es un cuarteto en el centro del campo que reducirá en el transcurso de una temporada. Incluso sin fútbol europeo. United planea prestar a Collyer y Casemiro ha sido omitido del nuevo grupo de liderazgo de seis miembros, que ha sido miembro del equipo de ocho hombres bajo Erik Ten Hag.

Mainoo fue reemplazado por Mount y Fernandes volvió al centro del campo. Eso funcionó una delicia cuando Fernandes cambió la pelota para que la montaña aprendiera el balón más allá de Jordan Pickford.

Podrías jugar Fernandes en la portería en lugar de la errante Altay Bayindir y él seguiría siendo el jugador más influyente en la camisa Unida. Ahora se discute en el mediocampo, aunque ha cometido un error para ambos ecualizadores de Everton. Fernandes se enfrentó a Ndiyaye, después de que lo echó, cuando el intento de aprobación de Amad en el maravilloso Ayden -Reshemel.

Fernandes tiene al menos una nueva lista de elenco para iluminar la carga sobre él. Y tal vez en el futuro puede ganar el trofeo real de la Premier League.