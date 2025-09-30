Ruben Amorim quedó bajo presión después de un mal comienzo de la temporada y Bryan Mbeumo ha pedido a sus compañeros de equipo en el Manchester United.

El mediocampista del Manchester United Bryan Mbeumo (Imagen: Jacques Feeney/Offside/Offsis a través de Getty Images)

La estrella del Manchester United, Bryan Mbeumo, ha alentado a sus compañeros de equipo a aceptar la responsabilidad después de un comienzo decepcionante de la campaña.

El gerente del United, Ruben Amorim, se ha enfrentado a Montagezijk después de una derrota por 3-1 contra Brentford el fin de semana. Hablando con Sky Sports, dijo: «Creo que todos en el equipo deberían asumir la responsabilidad.

«Si juegas tan grande en un club, todos tienen que saber qué hacer, como equipo tenemos que hacerlo mejor». Mbeumo se unió a Old Trafford durante la ventana de transferencia de verano después de haber elegido preferir a los Rojos al Tottenham Hotspur, quienes son dirigidos por su anterior gerente Thomas Frank.

Sin embargo, el comienzo de la temporada no fue llevado a sus expectativas. Los Rojos tuvieron una derrota en tres de sus primeros seis partidos de la Premier League y colapsaron de la Copa Carabao en la fase de apertura después de una pérdida de penalti contra Grimsby Town.

Durante ese partido, Mbeumo no pudo convertir el spotkick crucial porque fueron eliminados del torneo por sus dos oponentes. En un corto período de tiempo, Mbeumo ha descubierto la intensidad de la presión que tanto él como el club se enfrentan cuando los resultados se vuelven ácidos.

Aunque el camerunés no está familiarizado con tales circunstancias, sigue decidido a concentrarse en su desempeño en lugar de críticas externas.

«Es claramente diferente, no es lo mismo, pero lo único en lo que queremos centrarnos es nosotros mismos, solo tratamos de escuchar lo que está sucediendo dentro», dijo.

Ruben Amorim responde después de la derrota del Manchester United contra Brentford (Imagen: Vince Mignott/Getty Images)

«No es tan difícil [to block the noise out]Lo más importante que vemos es en las redes sociales, por lo que no está sucediendo mucho y solo tienes que mantenerte enfocado en tus propias cosas. «

Mbeumo vendrá al equipo United en Old Trafford este sábado para su partido contra Sunderland, mientras que Amorim sigue controlando intensamente sobre su futuro.

