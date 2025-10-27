Bryan Mbeumo explica la batalla inicial por el nuevo ataque del Man United: «No fue fácil»

Bryan Mbeumo anotó dos goles cuando el Manchester United derrotó al Brighton y Hove Albion por 4-2 en Old Trafford.

Bryan Mbeumo celebra el gol del cuarto partido del Manchester United ante el Brighton (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Bryan Mbeumo admite que «no ha sido fácil» para el nuevo ataque del Manchester United en las primeras etapas de la temporada, pero insiste en que la conexión entre él, Matheus Cunha y Benjamin Sesko está empezando a desarrollarse.

Mbeumo anotó dos goles el sábado y el United logró tres victorias seguidas. El United tomó una ventaja de 2-0 en el descanso y miró a casa cuando Mbeumo puso el 3-0 después del descanso. Sin embargo, en la prórroga, un tiro libre de Danny Welbeck y un cabezazo de Charalampos Kostoulas aguardaban un final angustioso.

Mbeumo entró en acción al final del partido para sellar la victoria, lo que significa que ya ha marcado cinco goles desde su traslado al United. El gol de Cunha fue sólo el primero con el club y Mbeumo admitió que fue un alivio para el brasileño cruzar la línea de gol. «Sí, claro que hoy se le quitó la presión con el gol, él lo estaba esperando y nosotros también», explicó.

«Estamos muy contentos por él. Estamos fortaleciendo los lazos mutuos. [himself, Sesko and Cunha].

«Obviamente no ha sido fácil porque todos vinimos este año y tratamos de hacer conexiones durante los entrenamientos. No fue fácil llegar a este ambiente, a un gran club. Las expectativas no son fáciles de manejar, pero con los compañeros, todos me ayudan, ayudan al equipo, ayudan a los nuevos jugadores y creo que eso fue muy importante».

Cuando se le preguntó si podría igualar los 20 goles que anotó la temporada pasada, Mbeumo dijo: «Siempre trato de apuntar en grande en todo lo que hago. Intento no ponerme límites a mí mismo ni a lo que puedo lograr. Simplemente voy a trabajar en eso tanto como pueda».

La victoria del United los llevó al cuarto lugar y Mbeumo es optimista sobre el futuro. «Todo el mundo quiere luchar por el nivel más alto posible», afirmó.

«Queremos ganar tantos partidos como sea posible y eso es lo que vamos a intentar».

