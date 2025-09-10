Con el descanso internacional, el equipo del Manchester United ahora regresa al club, y algunos jugadores tienen un mejor encantamiento con sus países que otros

Bryan Mbeumo ha pasado un momento difícil durante el descanso internacional (Imagen: 2025 Getty Images)

El atacante del Manchester Bryan Mbeumo fue visto que consoló a Carlos Baleba después de que la pareja estuvo en el lado receptor de un resultado de choque en el descanso internacional.

La firma de £ 71 millones y el centrocampista de Brighton y Hove Albion representaron a Camerún en los partidos de clasificación de la Copa Mundial Africana. Los leones indomables fueron los favoritos difíciles contra Cape Verde, que nunca se clasificaron para la competencia en su historia del fútbol.

Sin embargo, el gol de la segunda mitad de Dailon Livramento vio a la pequeña nación africana, que se encuentra en el Océano Atlántico frente a la costa de África occidental, asegurando un choque de victoria por 1-0. Camerún permaneció sorprendido detrás del Schelfd después del juego, quien arrojó una llave en su esperanza de calificar para la competencia en los Estados Unidos, México y Canadá.

La multitud en el Estadio Nacional de Cabo Verde estaba tan atónito por la victoria, lo que significa que están garantizando la calificación automática para la competencia 2026, que tuvo lugar una gran Pitchinvasia.

Afortunadamente para Mbeumo fue reemplazado antes del último silbato, lo que le dio la oportunidad de buscar a Baleba antes de que llegaran los miles de Cabo Verden.

Las promociones de Mbeumo en comparación con United Transfer -Doel sugieren que podría ser la clave si el club trata con su interés en Baleba e intenta llevarlo a Old Trafford. El lado de Ruben Amorim se asoció con un movimiento para el centrocampista de las gaviotas, pero no hizo una oferta oficial por sus servicios.

Mientras Mbeumo Baleba intentó calmarse, Hojlund Amorim ofreció una idea de lo que podría estar allí. El danés salió de la gracia en United y dejó el club.

Hojlund, de 22 años, aseguró un movimiento de préstamo a Napoli, que se convierte en un paso permanente de £ 38 millones si los ganadores defensivos de la Serie A son elegibles para la Liga de Campeones. Durante su tiempo en Dinamarca, la firma de £ 72 millones de Atalanta obtuvo una victoria por 3-0 en la victoria de su país en Grecia.

Era un objetivo importante desde una perspectiva unida, porque el objetivo de Hojlund se produjo gracias a una asistencia de Patrick Dorgu. Debido a que este último es a menudo uno de los jugadores más alejados como resultado de Amorim que alienta a sus pizca a atacar, el primero firmado al firmar Hojlund fue quizás una mirada regular a Old Trafford si las cosas hubieran ido de manera diferente.

Dorgu brindó la asistencia para el objetivo de Hojlund (Imagen: 2025 UEFA)

A pesar de su decepción porque fue enviado desde United, la salida italiana Tuttomercatoweb afirmó que Hojlund fue visto con sus nuevos compañeros de equipo de Napoli, menos de 24 horas después de regresar del servicio internacional. Es una clara señal de que hará todo lo que pueda hacer para probar United incorrectamente.

Él dijo: «Por supuesto que es diferente ahora, porque vengo con más experiencia y soy un mejor jugador de fútbol. Vengo con mucha experiencia internacional, jugué en la Premier League, Champions League, Europa League y en varios países. Vengo a probar mucho.

«Quiero mostrarme en el mejor equipo de Italia, y Napoli está en conjunto, muy bien. Siempre trabajo duro, me gusta decir que quiero morir en el campo, dar todo por el equipo, marcar goles, hacer y luchar por todo».