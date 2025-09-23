Brutal Marcus Rashford Rant de Paul Scholes ignoró la realidad crucial United

La leyenda Paul Scholes Van Manchester United no detuvo su evaluación por Marcus Rashford después de su heroicidad de Barcelona la semana pasada

Marcus Rashford celebra la finalización de un aparato ortopédico para Barcelona contra Newcastle en la Liga de Campeones (Imagen: Lee Parker – Camera Sport a través de Getty Images)

Los partidarios del Manchester United no son extraños para ver su propio brutal y, a menudo, sin filtrar en la actual cosecha de jugadores.

Hoy en día se ha vuelto tan común que generalmente no parece hacer mella en el discurso unido. Marcus Rashford es un jugador que aparentemente ha sido inmune a las críticas realmente brutales.

Si bien el jugador de ala ha sido atacado en su mayor parte, injusto por el cuidado de las causas sociales y el fútbol, ​​las leyendas del club a menudo han reservado sus críticas más difíciles. Pero esa gracia ya no parece ser ofrecida a Rashford.

De hecho, fue completamente sorprendente ver a Paul Scholes el primer jugador que realmente estaba en el actual jugador de ala de Barcelona en The Good, The Bad & The Football Podcast. «No hay duda de que el talento que el niño ha recibido, es ridículo, se está presentando en una gran competencia, y ese segundo gol fue brillante», el ex centrocampista comenzó a desatar las perspectivas noqueadas.

«Realmente tuve problemas para sentirme feliz por él, para sentirme satisfecho por él. Especialmente porque su actitud, su actitud en United.

«El tiempo que se fue, pensé que era una pena en United, no intentarlo, de hecho. Mira, si te caes con un gerente, está bien, pero recuerda, tienes compañeros de equipo con los que juegas.

«Tienes un gran 80,000 allí, sea lo que sea, cada semana tienes que hacer un poco de esfuerzo. La cantidad de veces que lo vi caminar en United porque quiere irse, pensé que toda su actitud era una pena.

«Creo que realmente se detuvo con el Manchester United. Y una vez que te detuviste, detente de nuevo».

Ex Manchester United -Midfielder Paul Scholes (Imagen: Getty Images)

La evaluación de Scholes de Rashford resonará con muchos fanáticos del United que ocasionalmente se frustró completamente por el extremo al final. Muy pocos estarían felices de verlo tomar un aparato ortopédico contra Newcastle.

Pero lo que Scholes no reconoció en su diatriba es cuánto Rashford había dado el club cuando sus compañeros de equipo no lo respondieron. Consistentemente registró dos dígitos para goles para United, mientras que las personas a su alrededor no podían igualar sus esfuerzos.

¿Sus niveles de esfuerzo finalmente cayeron? Tal vez.

Sin embargo, la pregunta debe ser ¿por qué sucedió eso? Para ser honesto, parece que se cansó de cortar y cambiar en la parte superior del club, mientras que los resultados están constantemente impresionados.

Rashford fue demostrablemente leal a un error. Quería quedarse, pero el club, como muchos desde Sir Alex Ferguson, lo llevó a un punto en el que ya no era viable.

Puede haberse detenido con United, pero esta decisión ya llegó tarde. La relación ya no era mutua y no estoy seguro de si el club alguna vez habría tenido las agallas para detenerse.

Rashford tomó esa decisión de sus manos. Puede que no esté de acuerdo con la forma en que lo hizo, pero no puede discutir con el hecho de que era necesario para todos los involucrados.

Si se dibuja permanentemente para Barcelona el próximo verano, este es lo mejor para él y United.

