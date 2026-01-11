Bruno Fernandes ya ha discutido el plan de transferencia del Man United en medio de nuevos temores de salida

Bruno Fernandes estuvo bajo el interés de Arabia Saudita el verano pasado y los informes sugirieron que podría decidir dejar el Manchester United al final de la temporada.

El futuro de Bruno Fernandes en el Manchester United es incierto desde el verano pasado. (Imagen: Getty Images)

El futuro de Bruno Fernandes en el Manchester United sigue siendo un tema de debate, con informes que sugieren que sus compañeros están «preocupados de que él» deje el club al final de la temporada.

The Sun ha informado que los asociados de Fernandes en Old Trafford están preocupados de que el capitán y principal creador de juego del United esté harto del «lío» en el club. El informe añade que Fernandes podría buscar un nuevo desafío después del Mundial en verano.

A Fernandes se le vinculó con un traslado al club Al-Hilal de la Saudi Pro League el verano pasado, con una tarifa de transferencia de £100 millones sobre la mesa. Sin embargo, permaneció en el club a pesar de la posibilidad de triplicar su salario.

Una fuente dijo a The Sun que «algunos en el equipo piensan que Bruno ya ha tenido suficiente y, para ser honesto, no lo culpan. Siempre da el 100 por ciento y ha sido el mejor jugador del club desde que llegó».

La fuente también afirma que el internacional portugués se siente decepcionado por el nuevo modelo de propiedad del United y que el despido de Amorim esta semana no ha ayudado. El mes pasado, Fernandes afirmó que los jefes del United querían venderlo pero no tenían el coraje de enfrentarse a Rubén Amorim.

Fernandes, que tiene contrato en Old Trafford hasta 2027 con opción a un año más, habló de una posible transferencia de verano en una entrevista con Canal+. ‘Decidí no ir [to Saudi Arabia]no sólo por motivos familiares, sino también porque me gustaba mucho el club”, afirmó.

Bruno Fernandes atrajo el interés de transferencia de Al-Hilal este verano, pero optó por quedarse en el Manchester United. (Imagen: )

«Desde el club sentí: ‘Si te vas, no es tan malo para nosotros’. Me duele un poco. Más que dolor, me da tristeza. Soy un jugador que no tiene nada que destacar. Siempre estoy disponible, siempre doy lo mejor de mí».

Y añadió: “El club quería que me fuera [away]. Les dije a los directivos que no creo que tuvieran el coraje de tomar esa decisión porque el entrenador me quería. Pero si dijera que quería irme aunque el entrenador quisiera que me quedara, el club me dejaría».

En octubre, Fernandes dijo a los periodistas que había mantenido conversaciones con la jerarquía del United sobre la transferencia. Dijo: “Tuve conversaciones con Al-Hilal, todo el mundo lo sabe; desde Europa varias personas hablaron conmigo, pero nunca llegamos a un punto en el que tuviéramos o no ofertas sobre la mesa.

«He hablado con ambos [director of football Jason Wilcox and CEO Omar Berrada]. Creo que estábamos en Malasia, ahí fue cuando empezó todo. Le dije a Omar; «Mira, esto es lo que está sobre la mesa, sé que el club ve esto de una manera y yo lo veré de otra manera, así que sólo quiero saber cuál es tu perspectiva».

«Jason, al igual que Omar, dijo: ‘No decimos que no, pero queremos que te quedes en el club. Si quieres ir, no diremos que esta no es la oferta para nosotros porque claramente es una gran cantidad de dinero’. Hablé con el entrenador y me dijo: ‘No, queremos que más jugadores te ayuden a convertirte en un mejor equipo, así que no queremos que te vayas. Si tomamos a algunas personas y los perdemos a ustedes, todavía vamos a perder juntos'».