Bruno Fernandes ya ha dado su sello de aprobación como el ‘realmente bueno’ centrocampista del Man United

Promete ser una ventana de transferencias ocupada para el Manchester United, cuyo equipo será renovado masivamente cuando comience la temporada 2026/2027.

Bruno Fernandes calificó a un jugador de «realmente bueno» (Imagen: Foto de Carl Recine/Getty Images)

La estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, ya aprobó un objetivo de transferencia para Ruben Amorim, ya que los Diablos Rojos tienen un exjugador en fila para esta ventana de transferencia de enero.

Según los informes, el United está interesado en volver a adquirir los servicios del centrocampista del Everton James Garner. Otros nombres en la lista incluyen al internacional de Nottingham Forest England Elliot Anderson, que ha estado en buena forma esta temporada. Sin embargo, el Daily Mail informa que Garner está ascendiendo en la lista de prioridades, El jugador ya cuenta con el visto bueno del capitán Fernandes.

Habrá grandes cambios en el mediocampo del United durante los próximos dos mandatos, con Casemiro, Fernandes, Toby Collyer, Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo vinculados con una salida.

James Garner juega en el Everton desde septiembre de 2022 (Imagen: Foto de Richard Martin-Roberts – CameraSport vía Getty Images)

Dejando a un lado la planificación futura, el United actualmente está luchando por conseguir números en el medio del parque, con el defensa central Lisandro Martínez jugando recientemente allí desde el banquillo contra el Aston Villa. Las lesiones de Fernandes y Mainoo impulsarán a Amorim a entrar en el mercado de fichajes de enero para adquirir refuerzos.

Garner, cuyo contrato con el Everton expira este verano, podría ser un fichaje inteligente para el United, ya que el jugador pasará cuatro años en los libros del United, aunque pasará la mayor parte de su tiempo cedido.

El Everton está intentando negociar un nuevo acuerdo para Garner, que impresionó en el estadio Hill Dickinson, pero se entiende que el United podría intentar conseguir a su hombre en enero.

El Manchester United busca nuevo centrocampista y James Garner está en la lista (Imagen: Foto de Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images)

Ahora ha vuelto a surgir que el capitán Fernandes tiene una buena opinión de Garner, y se puede imaginar que la superestrella portuguesa estaría ansiosa por ver al jugador nacido en Birkenhead regresar a Old Trafford.

En una sesión de preguntas y respuestas exclusiva en el sitio web 2021 del Manchester United, Fernandes habló sobre cuánto lo impresionaron los jugadores más jóvenes durante la pretemporada.

“Creo que ya conocemos algunos”, comenzó Fernandes. “Jimmy Garner, creo que es un muy buen jugador, me gusta mucho él y la forma en que patea el balón.

«También es muy agresivo con el balón. [Anthony] Elanga ya jugó con nosotros y esta temporada ha estado brillante. Es un buen tipo, trabaja duro y es muy humilde. Creo que se merece todo lo que le pasa. Veo un futuro brillante para él y Jimmy, y también para todos los demás niños”.

Mientras publicaba en X en 2022, un fan le preguntó a Fernandes con qué jugador de la academia tenía muchas ganas de jugar algún día, a lo que nombró a Garner.