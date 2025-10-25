Bruno Fernandes y Marcus Rashford del Man United apoyan a Jadon Sancho tras un ‘revés’

Jadon Sancho ha jugado sólo cuatro partidos cedido en el Aston Villa procedente del Manchester United, con casi un mes entre sus apariciones más recientes con el club.

Jadon Sancho solo jugó esporádicamente en el Aston Villa (Imagen: Michael Zemanek/Shutterstock)

Bruno Fernandes lideró a los jugadores del Manchester United en el apoyo a Jadon Sancho después de que el cedido del Aston Villa regresara de una enfermedad.

Sancho fue titular en el partido de la Europa League contra el Go Ahead Eagles el jueves por la noche. Esa aparición fue la primera desde el partido inaugural de la fase de liga en casa contra el Bolonia a finales de septiembre.

Fue suplente no utilizado para el siguiente partido de la Premier League contra el Fulham, pero se perdió los dos siguientes contra Burnley y Feyenoord. Sancho regresó a la plantilla para su primer partido tras el parón internacional, antes de dirigirse a trabajar a Holanda.

«Es bueno estar de vuelta en el campo con los chicos después de un pequeño contratiempo debido a una enfermedad», escribió Sancho en una publicación el viernes. Esa fue su primera publicación en poco más de un mes después del empate 1-1 con el Sunderland.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

A Bruno Fernandes, Ethan Wheatley, Joe Hugil, Marcus Rashford, Shea Lacey y Tyrell Malacia les gustó la publicación. Al igual que Aaron Wan-bissaka y Jesse Lingard, además de los ex compañeros de Chelsea Tammates Pedro Neto y Tosin Adarabioyo.

Su actual colega Ian Maatsen también respondió con un emoji de corazón rojo. Manuel Akanji también le envió un mensaje, comentando con un emoji de manos juntas y un emoji de corazón marrón.

Sancho ha disputado cuatro partidos con Villa desde que fichó cedido. Sólo uno de ellos, un cameo en el sorteo del Sunderland antes mencionado, llegó en la Premier League.

Hubo dos más en la Europa League. El otro se produjo en la eliminatoria de tercera ronda de la Copa de la Liga contra el Brentford.

Su cuarteto de salidas duró poco más de 180 minutos en total. En comparación, eso es más de lo que Noussair Mazraoui ha hecho por el United esta temporada, pero menos que Kobbie Mainoo.

