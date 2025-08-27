Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo Man United Transfer ‘Salir’ más nuevo si surge el reclamo del Real Madrid

Manchester United -Duo Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo están vinculados a movimientos lejos de Old Trafford antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el 1 de septiembre

Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo se enfrentan a futuros inciertos en el Manchester United más allá de la ventana de transferencia de verano (Imagen: Getty Images)

Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo están conectados a una reubicación del Manchester United este verano.

Hubo informes los fines de semana que sugirieron un renovado interés en Fernandes de Arabia Saudita este verano. Sol Ajuste que al-ititihad «enfoca» al capitán de los rojos, mientras que termina la ventana de transferencia de verano.

En otro lugar un informe reciente de Atletismo sugiere que Mainoo ‘está abierto a dejar a United’ debido al jefe de los Rojos, Ruben Amorim, que promueve otras opciones en el centro del campo. Sin embargo, se afirma que las opciones de English International son limitadas antes de que la ventana de transferencia se cierre el 1 de septiembre, a pesar de las tasas de interés anteriores del rival de la Premier League.

A continuación encontrará una descripción general de los últimos informes de la pareja.

‘Postura de Fernandes’

El Daily Mail afirma que Fernandes quiere permanecer en United para una temporada diferente para ‘evitar algunas interrupciones’ antes de la Copa Mundial 2026.

El informe sugiere que luego consideraría irse después del torneo. Se afirma que Fernandes estaría dispuestos a convertirse en miembro de un lado en Saudi Aarabia, América u otra división europea prominente.

Postura de Fernandes unidos

Como se informó el domingo por Las noticias de la tarde de ManchesterUnited espera que Fernandes se quede fuera de la ventana actual en Old Trafford. Las fuentes de United están sorprendidas por la nueva especulación, lo que hace que sea muy poco probable que el jugador salga del club este verano.

Fernandes tiene dos años más sobre su contrato actual con el club que tiene la opción para otro año.

Fernandes

Anteriormente en la ventana, en medio de la especulación sobre su futuro, Fernandes abrió su futuro.

Él dijo: «Siempre he sido honesto. Siempre he dicho que estaré aquí hasta que el club me diga que es hora de ir.

«Me gustaría hacer más para poder traer al club los grandes días.

«El día que el club piensa que soy demasiado o es hora de separarme, el fútbol es así, nunca se sabe.

«Pero siempre lo he dicho y mantengo mi palabra de la misma manera. Si el club piensa que es hora de separarse porque quieren encontrar algo de dinero o lo que sea, es lo que es y el fútbol a veces es así».

Reclamo de Madrid

El real Madrid y el feroz rival, el Atlético de Madrid, pertenecería a uno de los pesos pesados ​​europeos, vigilando el Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo en medio de la constante incertidumbre sobre su futuro en Old Trafford.

Según Mike Keegan Van de Daily Mail, eso afirma que los Gigantes de La Liga se han unido a la lista de clubes de la Premier League que pesan un movimiento para la Academia Unida.

El informe afirma que un préstamo de una manguera estacional interesaría a ambos clubes españoles, con el internacional de Inglaterra luchando por jugar al tiempo de juego bajo Ruben Amorim.

Contrato de Mainoo Último

Mainoo tiene dos años más sobre el acuerdo que firmó cuando tenía 17 años, con su contrato que expira en 2027, aunque United tiene la opción de un año extra.

Cuando se le preguntó recientemente sobre el futuro de Mainoo en el club, Amorim declaró que se debió al director de Voetbal Jason Wilcox para acordar nuevas condiciones con los jugadores. «Esa parte está en Jason, por lo que él es nuestro jugador», dijo Amorim. «Tiene un contrato, no he oído hablar de eso».

