Bruno Fernandes Transferir NUEVO

El nuevo hombre UTD Transfer News en medio de los informes emergentes de que Bruno Fernandes es seguido por al-Eittihad.

Bruno Fernandes en el campo de entrenamiento. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Bruno Fernandes ha sido un jugador importante para el Manchester United, sin embargo, fue a Old Trafford de Sporting CP en enero de 2020. Durante sus cinco años y medio en el club, ha realizado 291 actuaciones en todas las competiciones hasta ahora, anotó 98 goles y proporcionó 86 asistencias.

En los últimos meses, muchos han hablado sobre el futuro del centrocampista a largo plazo en United, en medio de clubes en Arabia Saudita. Parece que esa conversación no morirá en los últimos días de la ventana de transferencia de verano.

A pesar del hecho de que el jugador mismo rechaza un movimiento a Al-Hilal antes en la ventana, los enlaces con otros clubes ahora han emergido nuevamente. Con eso en mente, aquí hay un vistazo a las últimas noticias sobre el futuro del Capitán Unido;

Interés saudí -Arabia

Los informes durante el fin de semana afirmaron que este verano nuevamente hay interés en el capitán de los Estados Unidos de Saudi Aarabia. El Sun informó que en los últimos días de la ventana, Fernandes está «atacado» por al-eittihad.

Se cree que ya ha habido una reunión entre el club y el campamento del jugador sobre una posible transferencia. Las conversaciones habrían sido positivas. Después de que el Portugal International haya rechazado previamente un posible movimiento a Al-Hilal en la ventana.

Man Utd Stance

Como se informó el domingo por Las noticias de la tarde de ManchesterUnited espera que Fernandes se quede fuera de la ventana actual en Old Trafford. Las fuentes de United están sorprendidas por la nueva especulación, lo que hace que sea muy poco probable que el jugador salga del club este verano.

Fernandes tiene dos años más sobre su contrato actual con el club que tiene la opción para otro año.

Bruno Fernandes

Anteriormente en la ventana, en medio de la especulación sobre su futuro, Fernandes abrió su futuro.

Él dijo: «Siempre he sido honesto. Siempre he dicho que estaré aquí hasta que el club me diga que es hora de ir.

«Me gustaría hacer más para poder traer al club los grandes días.

«El día que el club piensa que soy demasiado o es hora de separarme, el fútbol es así, nunca se sabe.

«Pero siempre lo he dicho y mantengo mi palabra de la misma manera. Si el club piensa que es hora de separarse porque quieren encontrar algo de dinero o lo que sea, es lo que es y el fútbol a veces es así».

