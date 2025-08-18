Bruno Fernandes tiene demanda del Manchester United después de la derrota del Arsenal – ‘principal negativo’

Manchester United News como Bruno Fernandes da su respuesta inmediata a la derrota del United contra el Arsenal

Bruno Fernandes habla después de la derrota por 1-0 del Manchester United contra el Arsenal (Imagen: Sky Sports)

Bruno Fernandes ha admitido que el Manchester United debería mejorar para arriesgarse si quieren tener éxito después de su derrota en la Premier League contra el Arsenal.

United no logró arriesgarse en Old Trafford con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Patrick Dorgu, quienes se acercaron. Continuó con el costo de Ruben Amorim cuando el encabezado de Riccardo Calafiori de Gunners entregó los puntos.

United comenzó con Mbeumo y Cunha en ataque después de sus grandes movimientos de dinero de Brentford y Wolves. Ambos jugadores tuvieron la oportunidad de anotar en su debut, en el que David Raya obtuvo dos ahorros de clase.

En la segunda mitad, el nuevo fichaje Benjamin Sesko hizo su debut, pero el delantero luchó para ayudar a United a romper la defensa del Arsenal. A pesar de la representación picante contra uno de los mejores partidos de la Premier League, Fernandes enfatizó el área donde deberían mejorar.

El Capitán Unido habló con Sky Sports contra Sky Sports: «Hemos creado algunas oportunidades, pero no anotamos, así que ese es el negativo más importante del día».

Añadió: «Tenemos una gran esperanza de lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Hay cosas positivas para ver como objetivos del cementerio.

«Realmente me encantó la reacción de los fanáticos al final. Realmente aprecio lo que hicieron. Eso fue más una señal de esperanza que lo que hicimos durante el juego».

United también parecía peligroso con Amad y Patrick Dorgu en Wing-Back. Sin embargo, el juego se perdió después de que el error de Altay Bayindir Calafiori podría irse a casa en la primera mitad.

