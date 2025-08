El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United se asoció a principios de este verano con un cambio de Old Trafford y otro intento de firmarlo de Arabia Saudita.

Según los informes, Al Nassr se ha convertido en el club de árabe saudita más nuevo que Man United Capitán Bruno Fernandes no firmó (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Según los informes, Al Nassr no firmó este verano en el capitán del Manchester United Bruno Fernandes.

Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que Fernandes pensó seriamente en mudarse a los rivales de la Liga Profese de Saudi de Al Nassr, Al-Hilal, a principios de este verano. Su representante, Miguel Pinho, estaba en conversaciones con el Midden -Eastern Club con respecto a una posible transferencia de £ 100 millones, y los Rojos no excluyen la posibilidad de dejarlo ir.

Las noticias resultó que Fernandes había elegido la mudanza con su familia después de las discusiones. Eso no parece posponer eso, quién Sky Sports El informe hizo contacto a través de intermediarios en un intento de reunirlo con el ex compañero de equipo de los Rojos y el actual colega de Portugal, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el informe agrega que ningún enfoque formal para United of Al Nassr, donde el club saudí no logró convencer a Fernandes de la reubicación. El patrón de los Rojos explicó su decisión de permanecer en el M16 en junio después de admitir que tenía la oportunidad de salir de Old Trafford después de más de cinco años.

«Había una posibilidad», dijo. «El presidente me llamó y me preguntó si quería ir allí.

«Me esperaron. Hablé con el entrenador [Ruben] Amorim. Me pidió que no fuera.

«Manchester United no quería venderme. No necesitan el dinero. Si quisiera irme, habrían dejado que sucediera».

Añadió: «Ya Hilal era muy amable. Hablaron con mi agente. Luego hablé con mi esposa. Ella preguntó:» ¿Qué quieres hacer? «Ella siempre apoya mis decisiones.

«Hubiera sido fácil moverse allí. Conozco muy bien a los jugadores portugueses allí. Pero quiero jugar al más alto nivel y competir por títulos grandes.

«Puedo hacer eso, y todavía quiero eso. Me apasiona mucho el fútbol».

Fernandes ha marcado 98 goles y proporcionó 86 asistencias en todas las competiciones ante los Rojos, ya que estaba conectado con Sporting en enero de 2020. Su contrato actual con United finalizará en junio de 2027.

