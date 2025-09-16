Sofyan Amrabat pasó la temporada 2023/24 en préstamo en el Manchester United, comenzó la final de la Copa FA cuando el equipo de Erik Ten Hag Manchester City venció en el Wembley Stadium

El último partido de Sofyan Amrabat para el Manchester United fue la victoria final de la Copa FA sobre Manchester City (Imagen: Getty Images)

Sofyan Amrabat recibe el apoyo de los ex compañeros de equipo del Manchester United después de ser presentado como un verdadero jugador de Betis.

Fenerbahce tomó prestado al internacional de Marruecos el día de la fecha límite de la transferencia en España, horas después de que Antony salió permanentemente. La pareja jugó juntos 18 veces en United cuando Amrabat pasó la temporada 2023/24 en préstamo en Old Trafford.

El jugador regresó a Fiorentina cuando concluyó esa campaña, a pesar del entonces manager Erik Ten Hag que quería firmarlo permanentemente. Cuando Amrabat llegó a United en 2023, Ten Hag anunció sus sentimientos sobre cuán alto calificó al mediocampista al decir: «Es muy dinámico, es muy bueno en los duelos. Así que estamos felices de tenerlo en United y creo que contribuirá a nuestros altos objetivos que establecemos».

En cambio, Fenerbahce lo atrajo en préstamo la temporada pasada con la obligación de comprar por alrededor de £ 10 millones, con Amrabat realizó 39 actuaciones durante ese hechizo temporal.

Aunque esa transferencia se hizo permanente el 1 de julio, dos meses después salió un paso. Debido a la ruptura internacional en septiembre, en la que Amrabat ganó sus mayores y 68 ° Caza para los Atlas Lions, la presentación del jugador solo ocurrió el lunes.

«Gracias a todos por la cálida bienvenida», publicó Amrabat en Instagram. «Es un honor ser parte de Real Betis. Listo para luchar por esta insignia».

A varios ex compañeros de equipo del United, incluidos los jugadores actuales Bruno Fernandes y Joshua Zirkzee, les gustó el Post. Christian Eriksen y Donny Van de Beek también hicieron eso.

Amrabat también insinuó que había hablado con Antony durante la presentación. «Estoy feliz de estar aquí; todos me dijeron cosas fantásticas sobre la atmósfera en este club», dijo.

Al igual que United, solo han ganado uno de sus primeros cinco juegos hasta ahora, aunque incluso perdiendo una vez debido a los otros tres. El estancamiento más nuevo llegó el domingo cuando llegaron dos veces por detrás para tomar un punto de su viaje para jugar a Levante.

Antony jugó los 90 minutos completos, pero fue un Vooruit Cucho Hernández de Watford Watford y el ex jugador de West Ham United Pablo Fornals que anotó sus goles.

