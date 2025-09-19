Bruno Fernandes reacción de nueve palabras en Marcus Rashford dice mucho en medio de las luchas de Man United

Manchester United News como Bruno Fernandes es el jugador más nuevo que elogia a Marcus Rashford por su heroísmo con Barcelona

Marcus Rashford anotó un aparato ortopédico para el Barcelona en la Liga de Campeones (Imagen: Imágenes Defodi a través de Getty Images)

Bruno Fernandes envió una segunda reacción a Marcus Rashford después de su actuación para Barcelona en su victoria por 2-1 en la Liga de Campeones en Newcastle United.

Rashford finalmente abrió su cuenta del Barça anotando un aparato ortopédico para el equipo de Flick Hansi, de la cual hubo un golpe punzante de 25 metros. «No me sorprende, no me sorprende», dijo Flick después del juego.

«Dije ayer que creo que es un jugador fantástico, con gran talento, por lo que sus habilidades son increíbles. Su final es increíble y, por supuesto, dije dos goles durante él, no, no lo fue. Estoy muy feliz de que estuviera en la caja cuando llegó la cruz, y sí, para nosotros, un jugador importante».

Después de la victoria, Rashford enfatizó en Instagram: «Gran manera de comenzar la Liga de Campeones», acompañado de una serie de fotos. Después de publicar un video del objetivo del delantero en su propia historia de Instagram, Fernandes comentó sobre la publicación junto con varias estrellas del United.

El patrón portugués usó un famoso veneno del extremo y citó a Rashford: «Si no te arriesgas, haces algo mal».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

No fue bien con United para el manager Ruben Amorim, quien insistió en que no cambiaría su formación, incluso después de que el equipo tuvo una derrota por 3-0 contra el Manchester City el fin de semana pasado. Sugirió que solo un cambio de gestión traería una formación o filosofía diferente.

«No voy a cambiar», dijo. «Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre».

Ha sido el peor comienzo del club para una campaña en 33 años, con solo una victoria en cuatro juegos de liga.

Los Rojos están de vuelta en la campaña de la Premier League contra Chelsea en Old Trafford (5:30 pm) el sábado.

