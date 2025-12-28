Bruno Fernandes muestra su verdadera cara con un mensaje de siete palabras a la estrella olvidada del Man United

Tyrell Malacia regresó al equipo del Manchester United el Boxing Day y ayudó al equipo de Ruben Amorim a vencer al Newcastle United por 1-0.

Tyrell Malacia volvió al campo con el Manchester United contra el Newcastle el viernes (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, envió un mensaje de apoyo a Tyrell Malacia después de que el lateral hiciera su primera aparición con el club desde principios de año.

Malacia salió del banquillo del United en la victoria por 1-0 en el Boxing Day sobre el Newcastle United. Reemplazó a Luke Shaw en el minuto 88 y ayudó al equipo de Ruben Amorim a conservar los tres puntos cruciales para igualar al Chelsea en el quinto lugar.

El lateral izquierdo fue cedido al PSV Eindhoven para la segunda mitad de la temporada tras ser ignorado por Amorim. Después de que parecía seguro que se iría este verano, se reintegró al equipo del United.

OPINIÓN

Después de estar en el banquillo durante los últimos seis partidos, Malacia hizo su esperado regreso a Old Trafford contra el Newcastle. En las redes sociales, Malacia publicó una serie de imágenes de ella misma del juego, citando el versículo bíblico Romanos 8:18, que dice: “Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparación con la gloria que se nos revelará”.

Fernandes, que actualmente no está disponible para el United después de sufrir una lesión en el tendón de la corva en la derrota por 2-1 ante el Aston Villa antes de Navidad, compartió el mensaje en su propia historia de Instagram. Escribió: “Te mereces mucho esto, amigo mío”.

A Bryan Mbeumo, Amad, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, Matthics the Lyt, Harry Maguir, Senne Lameens, Altay Bayinir, Diogo Dalot y Leny Yoro les gusta la publicación. Aaron Wan-Bissa y Antony respondieron a la publicación de Malacia, junto con sus compañeros internacionales Ian Matsen y Justin Clist.

Amorim ha elogiado anteriormente el ritmo de trabajo de Malacia y su deseo de restablecerse en el United. «Amo a todos mis jugadores», dijo en octubre. «Exijo lo mismo a todos mis jugadores.

«Trabaja muy bien, se ha adaptado muy bien a nuestro equipo. Para mí no hay favoritos. Si trabajas, juegas en el Manchester United. Si no, tienes que trabajar más duro para volver al campo».

La ventana de transferencia de enero se abre la próxima semana y Malacia es uno de los nombres que se espera que se vincule con un movimiento.

Las cedidas al Elche y al Eyupspor se desplomaron en el verano anterior a su integración.