Bruno Fernandes muestra su verdadera cara con acciones en el campo de entrenamiento del Man United

El capitán del Manchester United dio un buen ejemplo contra el Liverpool el fin de semana pasado cuando los Red Devils derrotaron a los actuales campeones de la Premier League en Anfield.

Bruno Fernandes comenzó a ejercitar todas las sonrisas mientras golpeaba al personal del United. (Imagen: @manutd/Youtube)

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, parece estar mostrando muchos de los rasgos que poseía el legendario técnico Sir Alex Ferguson durante su estancia en Old Trafford. Tras la victoria del United por 2-1 sobre el Liverpool en Anfield, el equipo del United volvió a entrenar.

Tal y como recoge el vídeo ‘Inside Arrivals’ del club, Fernandes mostró todas las cualidades que explican por qué ostenta el brazalete de capitán desde el verano de 2023.

A su llegada al entrenamiento, Fernandes se aseguró de saludar a todos en el camino al entrenamiento, les preguntó sobre su bienestar e incluso compartió amistosos choques de puños cuando entró al campo de entrenamiento del United en Carrington. Su manera accesible y su presencia carismática reflejan la de Sir Alex y revelan el aspecto más personal de su personalidad.

Ferguson era conocido por compartir el desayuno con el personal de lavandería del United, por lo que conocía a todos por su nombre.

Archie Knox, un colega de confianza que ha trabajado como asistente tanto en Aberdeen como en United, cree que este enfoque, que parece tener eco tanto en Ferguson como en Fernandes, es crucial para un éxito sostenido.

En declaraciones a The Scottish Sun, Knox explicó: «Una de las primeras cosas que Alex me dijo cuando llegué a Aberdeen fue que todos somos parte del club. Conocía al personal de tierra, conocía a las señoras de la cocina, se aseguró de conocerlos a todos. Fue lo mismo cuando fuimos al Manchester United».

“Lo primero que hicimos por la mañana, tal vez antes de las 8 de la mañana, fue ir al baño del campo de entrenamiento y tomar té y brindar con las mujeres que estaban allí”.

Se sabía que Sir Alex Ferguson había sido amigo del personal del United durante su estancia en el club. (Imagen: Getty Images)

Si bien Fernandes está disfrutando de una mejora en su forma en el United, su futuro podría haber estado en otra parte este verano. El centrocampista portugués parecía destinado a mudarse a Arabia Saudita después de que se informara que Al-Hilal estaba dispuesto a ofrecer un paquete de £300 millones para asegurar sus servicios, informa el Mirror.

Se dice que United recibió una tarifa de transferencia de £100 millones, mientras que Fernandes recibiría un contrato asombroso por valor de alrededor de £200 millones. También podría haberse reunido con dos de sus colegas internacionales en Arabia Saudita.

«Habría sido una medida fácil», dijo. «Tenía allí a Rubén Neves y a Joao Cancelo, dos personas con las que tengo una gran amistad. Pero quiero seguir al más alto nivel y jugar en las grandes ligas porque todavía me siento capaz».

Hablando en octubre, dijo sobre la transferencia fallida: «No cerré la puerta a mudarme a Arabia Saudita debido al Mundial. Eso nunca estuvo en mi mente. Quería quedarme en el Manchester United y el club quería que me quedara. Eso es todo».

Bruno Fernandes mostró sus cualidades de liderazgo ante el Liverpool (Imagen: Poppy Townson – MUFC/Manchester United vía Getty Images)

Sin embargo, una salida del club parece descartada por el momento y el capitán sigue guiando a su equipo de manera excelente.

Fernandes habló claramente teniendo en mente sus responsabilidades de liderazgo después de la victoria sobre el Liverpool, advirtiendo a sus compañeros que mantuvieran sus estándares de desempeño. “Hoy es para celebrar y disfrutar el momento”, dijo el capitán de los Red Devils a DAZN Portugal, citado por O Jogo.

‘Lo pensaré [the next game] mañana, porque la atención debe pasar rápidamente de hoy a la próxima semana.

«Ganar hoy es muy bonito, pero si no ganamos la semana que viene volverá a ser una nube oscura. Es difícil mantener un cielo agradable en Manchester».

Y añadió: «Fue un partido muy importante. Obviamente necesitábamos esta victoria para acercarnos a las primeras posiciones. Era muy importante ganar contra un equipo que tenía que ganar, y también aprovechamos esa impaciencia para hacerles cometer algunos errores».

El siguiente paso para Fernandes y United es un choque con Brighton en Old Trafford el sábado, mientras el United busca lograr tres victorias seguidas en la Premier League.

