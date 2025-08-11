Bruno Fernandes llama a Juan Mata sobre David de Gea Man United Return ‘Snub’

Los jugadores del Manchester United Beyond and Present estuvieron involucrados en un intercambio después de que David de Gea se despidió del viejo tráfico en una pretemporada el sábado

El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United estuvo involucrado en un intercambio con Juan Mata en las redes sociales (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

Bruno Fernandes y Juan Mata estuvieron involucrados en un intercambio en las redes sociales el sábado sobre la despedida de David de Gea en Old Trafford.

Para Fiorentina, el portero español jugó contra el Manchester United en un empate 1-1 en M16, donde el equipo de Ruben Amorim ganó una fiesta de penalización resultante contra el lado A italiano de la Serie A. La atención ahora estará completamente en el primer partido de la Premier League del próximo domingo en casa en el Arsenal, mientras que los Rojos quieren recuperarse de una campaña de un terrible 2024/25.

Pero la atención del sábado fue el honor del legendario ex guardián de los Rojos de Gea, que no se despedió de United cuando se fue en el verano de 2023.

Y Fernandes ha rendido homenaje a su ex compañero en Instagram, publicando una foto de él presentando al Gea con una foto enmarcada del español en colores unidos. «Mi hermano», dijo, al lado de un emoji de corazón de amor rojo.

En respuesta, otro ex jugador de los Rojos en Mata dijo: «Gracias por invitarme», en un mensaje aparentemente sarcástico. Fernandes respondió: «¿Quieres que publique el mensaje que te envié?»

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Cuando se le preguntó sobre su salida del United después del partido del sábado, De Gea dijo: «A veces el fútbol es como es.

«No puedes controlar todo. He estado aquí durante 12 años, muy, muy agradable, es uno de los mejores períodos de mi vida.

«Jugar para este club es simplemente increíble, especialmente cuando sales del club, te das cuenta de lo grande que es el club, lo difícil que fue estar en un club como United durante 12 años. Siempre estoy agradecido por este club, fue un gran viaje para todos.

«Genial, a veces es difícil describir con palabras cómo te sientes en el campo, la multitud, los jugadores, todos allí, fue emocional para mí. Es un juego que nunca olvidaré».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.