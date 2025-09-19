Bruno Fernandes inmediatamente resuelve el mensaje de Marcus Rashford que todo sobre la salida de Man United dice

El jugador del Manchester United, Marcus Rashford, tuvo a los compañeros de equipo Bruno Fernandes y Jadon Sancho atónitos después de anotar dos goles impresionantes, mientras que el FC Barcelona derrotó a Newcastle United en la Liga de Campeones.

El capitán de Man United, Bruno Fernandes y Jadon Sancho, permanecieron impresionados por la exhibición ganadora de la competencia de Marcus Rashford. (Imagen: Foto de Lee Parker – Camera Sport a través de Getty Images)

El Capitán Bruno Fernandes y Jadon Sancho del Manchester United permanecieron sin palabras después del sensacional doble de Marcus Rashford para Barcelona. El United Lianee fue la clave para el equipo de Hansi Flick e hizo un comienzo ganador en la Liga de Campeones después de que su segunda mitad de Brace Newcastle United bajó.

El entusiasmo de las Magpies fue eliminado después de que una versión individual brillante del internacional inglés lo vio abrir su informe para el equipo de La Liga. La reunión estuvo en una ventaja de cuchillo hasta que un cabezazo derrotó a Nick Pope antes de que Rashford registrara un gol temprano de la ayuda estacional desde fuera de la caja.

Después de haber pasado a Sandro Tonali, el jugador de 27 años soltó un intento deslumbrante en la esquina superior y más allá del compañero de equipo de sus tres leones entre los puestos en el parque de St James.

Y el programa llamó la atención de Fernandes y Sancho, quienes fueron a las redes sociales para mostrar su sorpresa y asombro por los momentos de brillantez de Rashford.

El jugador de Aston Villa Wing compartió el objetivo de apertura con su historia, Taggen Rashford, lo escribió con un fuego y saludando a Emoji antes de seguir dos emojis más después de su espectacular golpe.

Fernandes siguió el ejemplo cuando compartió el esfuerzo desde el alcance en las redes sociales. El internacional portugués compartió dos emojis tirados por espíritu con una cara conmocionada en el medio.

La historia de Instagram de Bruno Fernandes celebra el objetivo milagroso de Marcus Rashford contra Newcastle United. (Imagen: Brunofernandes8 / Instagram)

En los comentarios, el ex delantero de Schotland, Ally McCoist, se sorprendió por la calidad de United Lianee. Él dijo: «Querido, cariño, yo. Eso es absolutamente majestuoso.

«Es algo de belleza. Ese hombre [Thomas Tuchel] Debería ser bienvenido con el mayor respeto, ah, pensé que estaba tratando de golpear antes … wow.

«Es un fútbol fantástico de Rashford.

«Está cayendo en el último minuto, en la parte inferior del bar, un objetivo fantástico».

Resultó ser un nervioso que terminó para los campeones españoles cuando Anthony Gordon acortó el tiempo retrasado, mientras que a Rashford se le negó el truco de su sombrero en los Sintels moribundos después de haber sido reemplazado por Dani Olmo.

