Al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, le piratearon su cuenta X el domingo por la noche cuando se compartieron una serie de mensajes extraños en su página, horas después de que el club fuera eliminado de la Copa FA.

A Bruno Fernandes le piratearon su cuenta X el domingo por la noche (Imagen: (Jan Kruger/Getty Images))

El Manchester United se vio obligado a hacer una declaración el domingo por la noche después de que la cuenta X del capitán Bruno Fernandes fuera pirateada. Poco después de las 23 horas aparecieron una serie de mensajes en la cuenta del centrocampista.

En el primero de una serie de mensajes extraños, los piratas informáticos publicaron: «Únase al Macclesfield FC. Emocionado por el futuro», en referencia al equipo de la Liga Nacional Norte que eliminó al Crystal Palace, campeón de la Copa FA, el sábado.

Después de publicaciones ahora eliminadas sobre el lanzamiento de una criptomoneda, la cuenta agregó: «Es por eso que me deberían pagar más». La atención rápidamente se centró en los problemas de United, con una publicación que decía: «deshagámonos de INEOS».

Los mensajes luego se volvieron más explícitos a medida que pasaba el tiempo, con comentarios cargados de sexualidad sobre Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann y la creadora de contenido para adultos Bonnie Blue. En una de sus últimas publicaciones, la cuenta publicó una imagen de la derrota del United por 7-0 ante el Liverpool de 2023.

Sin embargo, United actuó rápidamente para advertir a sus seguidores que no comentaran en las publicaciones de las redes sociales desde la cuenta de Fernandes. En un mensaje en

Antes del incidente, la cuenta de Fernandes, activa desde abril de 2019, contaba con poco más de 500 mensajes. Su actualización legítima más reciente celebró su aparición número 300 con el club en octubre.

Fernandes había jugado previamente los 90 minutos completos mientras la temporada de su equipo iba de mal en peor contra Brighton & Hove Albion en la Copa FA.

Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck aseguraron que los Seagulls ganaran 2-1 en la tercera ronda en Old Trafford.

Uno de los mensajes que apareció en la cuenta X de Bruno Fernandes tras ser hackeada el domingo por la noche (Imagen: )

Benjamin Sesko anotó tarde en un empate que terminó con la expulsión de la suplente adolescente Shea Lacey por dos infracciones amonestables, mientras el United veía cómo sus esperanzas de ganar la medalla de plata se esfumaban el día 11 de 2026, después de haber caído también en el primer obstáculo de la Copa Carabao.

Después del partido, el técnico interino Darren Fletcher dijo: «Actuación mixta. Empezamos bien y luego el gol nos asustó.

«Los reté en el entretiempo a mover el balón con ritmo en lugar de simplemente compostura. Cuando volvimos al 2-1 pensé, aquí vamos, la multitud estaba arriba, la energía estaba arriba, pero no pudimos hacer pasar el balón más allá de la línea y anotar el empate.

Los jugadores del Manchester United en el pitido final tras perder ante el Brighton en la Copa FA (Imagen: Martin Rickett/PA Wire)

«Creo que se puede ver que los jugadores son vulnerables, pero tienen que responder. La confianza es una de las cosas más poderosas en el fútbol, ​​así que cuando no la tienes tienes que esforzarte y luego la confianza vuelve».

«Depende de ellos. Tienen que asegurarse de tenerlo porque hay mucho por jugar esta temporada. Este equipo todavía es lo suficientemente bueno como para tener éxito esta temporada, pero tienen que esforzarse mucho».

El United podría nombrar a su técnico interino desde hoy hasta el final de la temporada, y Michael Carrick ahora es el favorito para el puesto por delante de Ole Gunnar Solskjaer.