Bruno Fernandes del Manchester United ha dejado una impresión duradera en sus compañeros de equipo, en la que el joven portero Dermot recordó cómo el capitán le dio una camisa firmada durante su primera reunión, a pesar de perder una apuesta.

Mee, quien comenzó su carrera en Walsall antes de mudarse a Manchester en 2019, fue invitado a entrenar con el primer equipo después de haber impresionado las filas juveniles. Durante una de estas sesiones cerró una competencia amistosa con Fernandes.

El desafío era salvar dos de los cinco tiros del centrocampista portugués, con la recompensa una camisa firmada del patrón Unido. A pesar del fracaso de la tarea, Fernandes todavía le presentó una camisa, un gesto que tocó profundamente al joven jugador.

En un video compartido por United en las redes sociales, donde se les pidió a los jugadores que compartieran sus Fernandes favoritos, momento, digamos: «Probablemente cuando tenía 18 años, por primera vez, cuando subía las escaleras y me entrené con ellos, me dio una apuesta, si podía salvar dos de sus disparos, me daría una camisa firmada.

Para promover su desarrollo, Leen Proverbs ha tenido en el fútbol no ligero con clubes como Witton Albion y Altrincham. El prometedor arquero, que todavía tiene que aparecer para los Red Devils, también viajó a San Diego para un campamento de entrenamiento y un amistoso de pretemporada contra Wrexham.

Fernandes ha sido visto durante mucho tiempo como el linchpin del equipo, con muchos de sus colegas que recuerdan los momentos importantes de su tiempo en United. Su tiro libre contra el Arsenal la temporada pasada, que resultó en un empate 1-1, fue un momento que fue enfatizado por diferentes jugadores.

Dermot fue comisionado para salvar las grabaciones de Bruno Fernandes en la capacitación

El Old de 31 años también tuvo un momento sorprendente en Old Trafford contra el Liverpool en abril de 2024, un recuerdo que Kobbie Mainoo crió, entre otros. Fernandes era una letra mayúscula en un pase fuera de lugar de los Rojos y disparó sin dudarlo.

Su pensamiento rápido atrapó a Caoimhin Kelleher abrumado y llegó a un partido que finalmente terminó en un empate 2-2. Otros momentos notables son un truco de sombrero que anotó contra la Real Sociedad la temporada pasada en una victoria por 4-1 en la Europa League.

Fernandes sigue siendo la estrella radiante del equipo y ha anotado esta temporada hasta ahora en ambas victorias. Redujo una multa de última hora para vencer a Burnley en Old Trafford y también encontró el fondo de la red durante el fin de semana cuando United triunfó sobre Chelsea.

