Bruno Fernandes fue el primero en romper el silencio en el vestuario tras el despido del técnico del Manchester United

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, demostró sus credenciales para el puesto cuando tomó la iniciativa al ser el primero en dirigirse a la multitud después de que su jefe fuera despedido.

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue el primero en hablar tras el despido de Erik ten Hag. (Imagen: PA)

Bruno Fernandes demostró sus cualidades de liderazgo al convertirse en el primer jugador del Manchester United en hablar tras el despido de Erik ten Hag. El martes se cumplen exactamente doce meses desde que le mostraron la puerta al holandés en Old Trafford.

El despido de Ten Hag significó una época oscura para muchos dentro del club por diversos motivos. Demostró que el United pudo haberse equivocado al retener al entrenador a pesar de su victoria en la Copa FA sobre el Manchester City apenas unos meses antes, con el club ocupando el puesto 14 en la Premier League en el momento de su partida.

Multitudes de seguidores querían que el experimento diera frutos después de la moción que surgió tras la victoria en Wembley. En cambio, un estado de ánimo más sombrío siguió desde el costado, volviendo a formas familiares mientras luchaban por resultados consistentes.

Pero Fernandes, nombrado capitán del United por Ten Hag en julio de 2023, fue el primero en asomar la cabeza por encima del parapeto. Y el creador de juego portugués tuvo clase y le deseó la mejor de las suertes al estratega saliente.

«¡Gracias por todo jefe! Aprecio la confianza y los momentos que compartimos juntos», escribió en Instagram, junto con el emoji de manos levantadas. “Les deseo todo lo mejor en el futuro.

«Aunque sabemos que el último período no ha sido bueno para todos nosotros, ¡espero que los fanáticos puedan recordar las cosas buenas que el entrenador ha hecho por nuestro club!»

Fernandes jugó un papel decisivo para llevar al equipo de Erik ten Hag a la gloria de la Copa FA (Imagen: Tom JenkinsJenkins/Getty Images).

Por más fácil que sea obsesionarse con los aspectos negativos de un entrenador saliente, United tuvo una serie de momentos destacados bajo el mando de Ten Hag. Y estuvo a sólo una victoria de conseguir una doble copa en su primer mandato al mando, ganar la Copa de la Liga y perder la final de la Copa FA de 2023 ante el City.

También llama la atención que el United terminara tercero en la liga al final de la temporada de debut de Ten Hag. Sin embargo, una caída histórica desde allí hasta el octavo puesto en la siguiente campaña fue una base importante para su despido.

Fernandes, de 31 años, habrá formado su propia relación con el hombre que le confió el brazalete en Old Trafford. Pero el experimentado centrocampista también tiene motivos para el optimismo, ya que su compañero del Sporting CP Rubén Amorim ha sido nombrado su sucesor.

Ten Hag ascendió a Fernandes a capitán del United en 2023 (Imagen: Eric Verhoeven/Sócrates/Getty Images)

Y ahora que han pasado los doce meses de la despedida de Ten Hag, las cosas por fin empiezan a irle bien al presidente en ejercicio. Gracias a la victoria por 4-2 sobre Brighton el sábado, el United ganó tres partidos seguidos por primera vez desde que Amorim tomó el mando.

Fernandes & Co. son sextos en la Premier League y no han perdido un partido en casa desde su primera aparición de la temporada. Sin embargo, la próxima prueba tendrá lugar en Nottingham Forest el sábado, y el United aspira a terminar entre los cuatro primeros.

