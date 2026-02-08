Bruno Fernandes fija al Manchester United como objetivo para lo que resta de temporada

Man Utd ganó 2-0 al Tottenham en la Premier League el sábado y Bruno Fernandes anotó.

Fernandes reflexionó sobre la victoria. (Imagen: TNT Deporte)

Bruno Fernandes insiste en que el Manchester United seguirá concentrado en simplemente ganar el próximo partido durante el resto de la temporada. El United ganó su cuarto partido de la Premier League contra el Tottenham el sábado, y Michael Carrick amplió su impecable récord en su puesto interino.

Carrick ahora ha supervisado victorias contra Manchester City, Arsenal, Fulham y Spurs en sus cuatro partidos a cargo. El United ocupa el cuarto lugar en la liga y, por lo tanto, está bien posicionado para asegurar la Liga de Campeones.

Bryan Mbeumo abrió el marcador tras expulsar a Cristian Romero. Tottenham había hecho una promesa, pero el defensa Romero recibió una tarjeta roja directa en el minuto 29. Fernandes redondeó los tres puntos con un gol tardío.

«Cuando ganamos partidos, la confianza aumenta», dijo Fernandes a la BBC. «Es muy importante para nosotros mantener la concentración y no exagerar ahora. Esto es muy bueno y muy agradable, pero tenemos que seguir adelante».

“Si no ganas el siguiente y el siguiente, acabas de nuevo en el mismo lugar donde no te sientes cómodo, pierdes la confianza y te cuesta creer en todo lo que has hecho hasta ahora.

“Pero lo hemos hecho muy bien hasta ahora al hacer todo lo que Michael y el personal nos pidieron y hemos sido muy valientes al asumir la responsabilidad en algunos puntos del juego para salir a jugar y hacer lo que sea necesario para ganar el juego.

«La atención se centra principalmente en el próximo partido. Son cuatro victorias seguidas. Esta está bien, pero ahora tenemos que lograr cinco».

Hablando de la importancia de su gol, Fernandes dijo: «Tuvimos que cerrar el juego. Sabíamos que teníamos un buen control del juego, pero eso puede cambiar en cualquier momento».

«Tenían muy buenos jugadores delante que podían marcar una gran diferencia para ellos. Para terminar el partido podríamos haber marcado uno o dos goles más, pero eso no es fácil contra un bloque bajo. Fueron muy compactos y agresivos y defendieron muy bien incluso con diez hombres».