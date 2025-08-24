Bruno Fernandes explica al árbitro incidente ante el hombre del Man United, «estaba molesto»

Manchester United News como Bruno Fernandes admite que el incidente casual de Chris Kavanagh lo ha frustrado

Bruno Fernandes perdió el lugar criminal contra Fulham (Imagen: Getty Images)

Bruno Fernandes ha admitido que estaba «molesto» con el árbitro Chris Kavanagh antes de su penalización perdida en el empate 1-1 del Manchester United con Fulham el domingo.

En la primera mitad, United tuvo la oportunidad de abrir el puntaje cuando Calvin Bassey fue castigado por lanzar Mason Mount al suelo en el área de penalización.

Inicialmente, Kavanagh no vio el incidente, pero el árbitro asistente de video (VAR) sugirió al árbitro para las imágenes en la pantalla Pitchside antes de otorgar una penalización. Fernandes desafortunadamente se perdió, su primer tiro de tiro al final desde finales de 2023.

Las repeticiones mostraron que Kavanagh se topó accidentalmente con Fernandes cuando el capitán del United caminó hacia atrás después de colocar la pelota en el acto. Fernandes parecía cuestionar al árbitro antes de reemplazar la pelota y disparar sobre la barra.

Después del juego, se le preguntó a Fernandes si el incidente lo había pospuesto. Se preguntó si estaba molesto, le dijo a Sky Sports: «Sí, estaba molesto. [Like] Cada contratista de penalización, tienes tu propia rutina y cosas que haces.

«Me molestó porque el árbitro no se disculpó y eso fue lo que me causó en este momento, pero esa no es la excusa para perder una penalización. Solo tuve un golpe muy malo de la pelota, también tomé mi pie debajo del balón y es por eso que se trataba del bar».

También se le preguntó a Amorim sobre el incidente, pero los Baas United se negaron a sentirse atraídos por la especulación de que fue pospuesto. «Él sabe la importancia de que cada momento en este contexto puede tener un gran impacto en el equipo», dijo.

«Y sentí que él estaba durante el juego, no tan feliz, no tan involucrado, porque tiene mucha responsabilidad. Creo que sentía ese castigo perdido, fue enorme para nosotros».

