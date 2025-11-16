Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, envía un mensaje claro tras el puñetazo de Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes llevó a Portugal a la clasificación para la Copa del Mundo con una contundente victoria sobre Armenia para terminar en la cima del Grupo F.

Portugal aseguró la clasificación para el Mundial en su último partido (Imagen: Getty Images)

Bruno Fernandes llevó a su país a la clasificación para el Mundial con una derrota por 9-1 ante Armenia, mientras que Cristiano Ronaldo falló el balón.

El centrocampista del Manchester United regresó después de cumplir una suspensión en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda, que se perdió a principios de esta semana debido a una acumulación de tarjetas amarillas. Ronaldo, que jugó en ese partido, fue expulsado en el minuto 61 después de que el VAR dictaminara que había empujado al defensor Dara O’Shea fuera del balón.

El capitán de Portugal estuvo ausente en el último partido de clasificación del domingo contra Armenia en el Estadio do Dragao, pero sus compañeros no tuvieron problemas y Fernandes se adelantó.

El capitán del United anotó un hat-trick junto a Joao Neves del Paris Saint-Germain. Fernandes convirtió los penales en ambos tiempos y completó su triplete en el minuto 51, sellando una actuación dominante.

Bruno Fernandes y Joao Neves marcaron tres goles cada uno con Portugal (Imagen: Getty Images)

Con el Mundial acercándose rápidamente, el jugador de 31 años ha demostrado que está preparado para liderar a Portugal como un talismán si Ronaldo no puede. Aunque la tarjeta roja de Ronaldo conllevaba una suspensión automática de un partido, un comité disciplinario podría aumentar su sanción por conducta violenta.

Según los informes, los jefes del fútbol portugués están preparando una solicitud para que se reduzca su suspensión, ya que el delantero corre el riesgo de perderse el primer partido de la Copa del Mundo de la Selecao.

Después del partido, le preguntaron a Fernandes si Portugal es un equipo diferente sin Ronaldo.

«Sé que la gente habla de esto, pero Ronaldo marcó muchos goles para nosotros en esta temporada de clasificación», dijo Fernandes.

«Ronaldo aporta a nuestro equipo cosas que otros jugadores no pueden hacer, y otros jugadores aportan al equipo cosas que Cristiano no puede hacer».

Mientras tanto, el técnico Roberto Martínez subrayó: «No, estamos mejor con Ronaldo, Nuno Mendes y Pedro Neto. Lo más importante es que el fútbol es un juego de errores, de dificultades, de resistencia, y si algunos jugadores no están, tenemos que encontrar la manera de ganar».

«Creo que es importante tener a todos los jugadores importantes, pero también tener confianza y una idea clara de que podemos ganar si ciertos jugadores no están en el once inicial».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.