Bruno Fernandes está de acuerdo con Ruben Amorim en Man United Transfer después de la derrota del Arsenal

Bruno Fernandes y Ruben Amorim han elogiado los puntos de firma del nuevo Manchester United sobre el New Manchester United Bryan Mbeumo y Matheus Cunha después de una derrota contra el Arsenal el domingo

Bruno Fernandes tenía cosas buenas que decir sobre los nuevos jugadores del nuevo Manchester United Bryan Mbeumo y Matheus Cunha (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

Bryan Fernandes y Reuben.

La pareja llegó este verano en Old Trafford desde Brentford y Wolverhampton Wanderers este verano en Big Money. Sus sesiones de firma se realizaron con United que quería fortalecer un ataque que anotó solo 44 goles en la Premier League la temporada pasada.

Ninguno de los jugadores pudo ponerse en la hoja de puntaje frente a Ruben Amorim durante la derrota por 1-0 el domingo contra el Arsenal en M16. Ambos jugaron bien en su primer partido competitivo para los Rojos con United generalmente un espectáculo muy mejorado en comparación con lo que a menudo se vio durante una gran parte de la temporada pasada bajo su entrenador en jefe portugués.

Y el capitán de los Rojos Fernandes ha enfatizado las versiones de Mbeumo y Cunha contra los Gunners, que ofrecen letreros alentadores para United en 2025/26.

«Crearon mucho, estaban en las posiciones correctas», dijo Sky Sports Post-partido. «Sabemos que son peligrosos y son una amenaza. Somos muy conscientes de lo que pueden dar al equipo. Fue una buena primera impresión para ellos, pero estoy bastante seguro de que lo harán mucho mejor».

Mientras tanto, Amorim estuvo de acuerdo con el juicio de Fernandes sobre la pareja, al tiempo que poseía el rendimiento de su equipo en general.

«Estoy muy orgulloso de los chicos», dijo. «Fueron realmente valientes en todo lo que hicieron durante el juego.

«Felicitaciones por el desempeño, pero no felicidades [for the result] Porque perdimos el juego en casa. Claramente nos hemos ganado un resultado diferente y tenemos que continuar con el siguiente.

«Fuimos más agresivos que el año pasado, corrimos más, fuimos más valientes, fuimos uno para todo el juego y presionamos alto.

«Con la pelota tenemos calidad, incluso cuando el estadio hace algo de ruido, continuamos jugando mientras jugamos. Perdimos menos bolas en la estructura en comparación con el año pasado, cuando luchamos mucho.

«Luego, las pequeñas cosas de las que estamos hablando al comienzo de esta temporada cuando jugadores como Cunha y Bryan pueden elevar el estadio a la vez. Lo más importante: no fuimos aburridos. Tenemos que ganar juegos, pero ese fue un juego muy diferente al de la temporada pasada».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.