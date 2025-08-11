Manchester United se está preparando para su primer partido de la temporada de la Premier League cuando aceptan el Arsenal en Old Trafford este domingo

Capitán Bruno Fernandes del Manchester United (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United dio la bienvenida a Bryan Mbeumo en Old Trafford después de su inauguración en el estadio el sábado contra Fiorentina.

Después de firmar Matheus Cunha, United centró toda su atención en Mbeumo para fortalecer aún más su ataque. Las negociaciones con Brentford duraron un mes cuando los Rojos intentaron obtener la compensación adecuada para el camerunés.

Finalmente, United y Brentford, justo antes de su viaje para la temporada, llegaron a un acuerdo. Mbeumo completó rápidamente su médico y pudo unirse a sus nuevos compañeros de equipo durante el vuelo sobre el estanque.

Ruben Amorim se había perdido parte de la pretemporada y decidió posponer el debut de Mbeumo hasta el último partido de la gira contra Everton. A su regreso al Reino Unido, el atacante tomó su segunda actuación en una camisa unida y primero en el Teatro de los Dreams.

Antes del juego, además de sus compañeras nuevas sesiones de firma Diego Leon, Cunha y Benjamin Sesko, Mbeumo fue presentado a sus nuevos seguidores. Este fue un momento en que el fanático del Boyhood United claramente encontró especial cuando lo pensó el domingo.

Escribió en Instagram: «Encantado de conocerte Old Trafford. Gracias por la cálida bienvenida».

Entre los que enviaron sus mejores deseos, el Capitán Fernandes fue quien amplió la bienvenida del club en el Nieuwe Reckruut. «Bienvenido a su nueva casa», respondió el mediocampista portugués en las respuestas.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Tanto Mbeumo como Fernandes esperan comenzar el primer juego competitivo de la temporada este fin de semana cuando United da la bienvenida al Arsenal de sus viejos rivales en Old Trafford. La competencia es la sorprendente competencia del fin de semana de apertura y le dará a Amorim una buena idea de dónde está este equipo para la campaña debilitante.

