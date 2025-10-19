Bruno Fernandes envía mensaje de cuatro palabras a Pedro Neto tras exabrupto de Alejandro Garnacho

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, juega en la selección portuguesa junto a Pedro Neto, que ha estado involucrado en un conflicto con el actual jugador del Chelsea, Alejandro Garnacho.

Bruno Fernandes le ha enviado un mensaje a Pedro Neto tras su punto de inflamación con Alejandro Garnacho. (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Bruno Fernandes ha enviado un mensaje de cuatro palabras a la estrella del Chelsea, Pedro Neto, tras su gélido momento con la ex estrella del Manchester United, Alejandro Garnacho. Garnacho quedó enganchado en el descanso cuando el Chelsea superó al Nottingham Forest en la Premier League el sábado por la tarde.

En ese partido, Ange Postecoglou fue brutalmente expulsado por Forest apenas 17 minutos después del pitido final. Si bien ese ha sido el gran tema de conversación en la Premier League, todas las miradas en Old Trafford este fin de semana estaban puestas en Garnacho.

El argentino de 21 años estaba de fiesta a tiempo completo con sus compañeros del Chelsea, pero las cosas no le iban bien en el City Ground. El exjugador del United, que dejó Old Trafford este verano, duró sólo 45 minutos antes de que Enzo Maresca interviniera para sustituir a Garnacho como parte de una sustitución a tres bandas.

Al final, eso inspiró al Chelsea a la victoria, pero fue un momento difícil para Garnacho. Eso se produjo después de un momento tenso con Neto, quien se enfureció contra su compañero delantero en la primera mitad en un momento de tensión captado por las cámaras de televisión durante el partido.

Ahora que todo parece haberse calmado, Fernandes se ha puesto en contacto con Neto, su compañero en Portugal. En un comentario de cuatro palabras en las redes sociales, el capitán del United dijo: «Chuta que chutas bem».

Traducido del portugués, escribió: “Patea, patea bien”. La respuesta a la publicación de Neto incluía un emoji de ojos de corazón.

Neto jugó un papel clave en la victoria del Chelsea por 3-0 el sábado por la tarde. Marcó un tiro libre y preparó a Josh Acheampong para el primer gol. Reece James firmó el resultado entre las brasas moribundas cuando el Chelsea sumó tres puntos, mientras que Postecoglou fue expulsado poco después del pitido final en el City Ground.

Hablando del punto álgido de Neto y Garnacho, el comentarista de TNT Sports Peter Crouch analizó: «El Chelsea estuvo un poco descuidado. Gracias a Enzo [Maresca] para implementar esos cambios.

«Sé que Neto estaba muy frustrado con él. Cruzó el balón y no llegó al otro lado. Neto estaba realmente frustrado con él».

Garnacho ya se ha mostrado activo en las redes sociales tras el propio partido. También escribió en Instagram: “¡Feliz con estos tres puntos importantes!” acompañado de emojis de corazones azules y blancos en sus historias.

